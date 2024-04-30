Под завалами осталась вся жизнь… Как живет ранее зажиточное фермерское село Благодатное

Благодатное в Николаевской области полностью уничтожено российскими оккупантами. До большой войны это было зажиточное фермерское село. Теперь — здесь полная руина. Местные жители не спешат приезжать в свои полностью разрушенные усадьбы, потому что не хватает денег и рабочих рук, чтобы все отстроить заново. Здесь помогают только волонтеры.

Впрочем, есть действительно несокрушимые люди, которые несмотря на все возвращаются домой, высаживают овощи и верят, что в селе снова будет бурлить жизнь.

Как сейчас живет село Благодатное

85-летний Петр показывает руины своего дома. Каждый раз, когда приезжает в родное село Благодатное, он приходит к своему подворью. Под завалами осталась вся его жизнь.

Сейчас также смотрят

Мужчина рассказывает: все строил собственноручно. Отстроить свой дом господин Петр не имеет надежды. Впрочем, приезжает сюда из Николаева, чтобы помочь с восстановлением дома дочери.

Когда-то зажиточное фермерское село Благодатное российские обстрелы превратили в руины. Люди сюда возвращаться не спешат. Потому что возвращаться им просто некуда. Впрочем, есть селяне, которые несмотря на все приезжают в родные дома.

Александр в прошлом году в апреле вернулся с женой в родное село. Его дом полностью выжжен фосфорными боеприпасами. Теперь их жилье — летняя кухня.

Жительница села Благодатное Светлана Силенко говорит: надеялась, что они найдут какое-то имущество. Но потеряли все.

Здесь все наше. Пусть оно разрушено, но оно наше, — говорит Светлана.

Местные в своих домах до сих пор находят остатки вражеских снарядов. Сейчас из всех коммуникаций в селе есть только электричество. Впрочем, местные не теряют надежды, что когда-то в село вернется жизнь. Люди здесь восстанавливают хозяйство, сажают овощи. А в остатках от вражеских снарядов выращивают цветы.

Ранее мы рассказывали, что известно об отключении света и ситуации в украинской энергетике.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.