Санкции были нужны 30 лет назад! Россияне массово применяют химическое оружие против ВСУ

Эксперт Defence express Иван Киричевский рассказал Вадиму Карпьяку о применении российскими оккупантами запрещенного химического оружия — хлорпикрина. Запад ввел санкции против РФ за использование этого газа. Что такое хлорпикрин и чем он опасен — рассказываем дальше.

Россияне используют химическое оружие — хлорпикрин: чем это опасно

США объявили новые санкции против России за нарушение глобального запрета на использование химического оружия. Однако Иван Киричевский говорит, что с таким решением партнеры опоздали.

Гранаты К-51, о которых идет речь, оснащенные хлорпикрином, использовал еще Советский Союз в Афганистане. Санкции нужно было вводить еще 30 лет назад, — говорит Киричевский.

— Мы сейчас разгребаем результаты бездействия Запада в этом направлении. Мер контроля, чтобы в России не было никакого химического оружия, даже в виде гранат, в 1990-х годах не произошло, — добавил Иван Киричевский.

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Эксперт предположил, что россияне постепенно использовали химическое оружие на бойцах ВСУ и фиксировали результаты, а США наконец-то поняли, что Россию нужно остановить. Он добавил, что у россиян есть в запасе разные гранаты и даже имитатор ядерного оружия.

Читать по теме Россияне применяют химическое оружие против украинских военных — Госдепартамент США Что известно о применении химического оружия против ВСУ.

Отдельная жестокость россиян, что они эти гранаты сбрасывают в тех условиях, когда бойцу нельзя оказать очень быстро квалифицированную помощь.

Ранее мы говорили, что россияне увеличили количество химических атак на украинских военных.

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