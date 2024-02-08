Силы беспилотных систем ВСУ: как новый род войск изменит нашу боеспособность

Командир роты ударных беспилотников Ахиллес 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал Вадиму Карпьяку о формировании в Украине нового рода войск — Сил беспилотных систем. Объяснил, почему это хорошая идея и как изменятся возможности наших бойцов.

Силы беспилотных систем ВСУ: что известно о новом роде войск

Указ о Силах беспилотных систем влечет за собой создание архитектуры учебных заведений, которые будут готовить пилотов, новые доктрины и стратегии применения БПЛА, масштабирование удачных образцов БПЛА.

Государство должно сделать все возможное и невозможное, чтобы у нас были мощные учебные центры, где будут готовить пилотов для разведки и поражения целей в боевых условиях, — говорит командир роты ударных БПЛА Юрий Федоренко.

Федоренко добавляет, FPV-дроны — новейшее и мощное оружие, которое постоянно совершенствуется. К тому же оно недорогое в себестоимости.

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Юрий Федоренко рассказал, за один световой день расчет использует около 25 дронов. Это 500 тыс. грн в день. В начале 2023 подразделение Ахиллеса получало лишь 20% БПЛА от государства, остальное — от волонтеров. По состоянию на начало 2024 — 50% от государства и 50% от волонтеров.

Сейчас рота Ахиллес перерастает в батальон. Батальон проводит рекрутинговую кампанию и ищет людей. А также проводит сбор на БПЛА, чтобы укомплектовать всех бойцов. Приобщиться можно по этому номеру карты: 5375 4112 0772 8440.

Присоединиться к батальону Ахиллес ты можешь по этим ссылкам: для гражданских, а также для военных по переводу.

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Фото: 37 ОБМП

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