Украина

Силы беспилотных систем ВСУ: как новый род войск изменит нашу боеспособность

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 февраля 2024, 11:00

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