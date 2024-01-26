От одной песни и видео ничего не будет? Сколько заработали россияне на украинских просмотрах за 2023 год

СЕО диджитал-агентства Tyshchuk Digital Hub Ольга Тищук рассказала Вадиму Карпьяку, как украинцы потребляют российский контент и сколько РФ на этом зарабатывает. Читай, как россияне зарабатывают на украинцах во время войны и как это можно прекратить.

Сколько россияне зарабатывают на украинских просмотрах YouTube

Россияне на стриминговых платформах за прошлый год заработали на украинцах $81,6 млн. Из них $5 млн попали в российский бюджет. То есть украинцы продолжают спонсировать изготовление ракет для врага.

Ольга Тищук объяснила, что россияне на оккупированных территориях выключали мобильную связь, меняли провайдеров, поэтому наши люди на оккупированных территориях для Google и YouTube пока считаются российскими пользователями. Это значит, что заработанная сумма — от украинцев на подконтрольных нашему государству территориях.

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Например, в 2019 году россияне заработали с украинских пользователей $300 млн. Несмотря на уменьшение потребления российского контента, россияне все еще монетизируют прослушивание песен и просмотры контента на платформах.

По последним данным, в Украине около 20-21 млн интернет-пользователей. Из них активных — 70-80%. В трендах YouTube по-прежнему появляются российские продукты, и в Украине их, к сожалению, смотрят.

Это действительно проблема. Возможно, не миллионы, но какие-то деньги своими просмотрами мы им платим, — говорит специалист диджитал-агентства Ольга Тищук.

Украинские информационные YouTube-каналы собирают около миллиарда просмотров в месяц. Сериальные каналы собирают около 250 млн просмотров. В 2022 году информационные каналы собирали около 2 млрд просмотров. Сейчас растет развлекательный сектор.

Ольга объяснила, что за каждую тысячу просмотров из Украины каналы (как российские, так и украинские) получают $0,50-$1. К тому же, рассказала, что в Украине преобладает русскоязычный детский контент в YouTube (мультики), и это нужно менять.

Специалист советует подписываться на украиноязычные каналы, скрывать русскоязычный контент, потому что YouTube отслеживает алгоритмы пользователей. Российского контента стало гораздо меньше, но он все еще прорывается в рекомендациях.

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