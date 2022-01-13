Макарони насправді корисні? Як правильно вибирати та готувати улюблений продукт

Макарони можуть бути корисними.

Дієтологи розвінчують міф про шкоду одного з найпопулярніших серед українських продуктів.Кажуть, головне – правильно вибирати. І для цього не потрібні надзвичайні знання.

Варто лише запам’ятати три чарівні слова та шукати їх на упаковці з макаронами.

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