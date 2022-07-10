Миколаївський зоопарк: які екзотичні тварини живуть у звіринці та хто народився під час війни

У перший місяць повномасштабного вторгнення в Миколаївському зоопарку народилися леопарди. Після відкриття для відвідувачів їх можуть побачити й містяни.

Через війну звіринець поповнився також несподіваними й неочікуваними тваринами. Їх принесли до зоопарку миколаївці, що поїхали з міста.

Загалом за чотири місяці повномасштабної війни колекція зоопарку поповнилась чотирма сотнями нових мешканців. Містяни принесли папуг, кролів, шиншил, ящірок, удавів, акваріумних рибок та черепах.

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Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий розповідає, що приймати домашніх улюбленців почали ще на п’ятий день після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Тоді люди евакуювались та шукали, на кого залишити тваринок.

Діти зі сльозами питали, чи віддадуть їм потім їхніх улюбленців. Ми обов’язково всіх повернемо.

Пару поні військові привезли з прифронтового села, а молодих орланів вилучили у вуличних фотографів. Тепер птахи знаходяться на карантині.

Колекція зоопарку і раніше була найбільшою в Україні. За війни тут народилися нові тварини.

У березні в пари амурських леопардів з’явилося дитинча. Воно росло під звуки вибухів, які лунають майже щодня.

Також за цей час народилось п’ять сервалів та видри.. З’явився на світ ще один кінкажу — це південноамериканський єнот.

Як допомогти Миколаївському зоопарку

Тварин побільшало, але ось з харчуванням біда, оскільки у постачальників зруйноване сховище з продуктами. Тож зоопарк потребує на допомогу небайдужих.

Переказувати кошти для Миколаївського зоопарку можна на його благодійний рахунок за посиланням, або ж купити онлайн-квиток на спеціальній платформі.

Однак жителі столиці можуть не засмучуватись, оскільки Київський зоопарк теж відновив робочу. Читай, як живе звіринець у Києві.

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