“Мені потрібно видалити родимку. Чи боляче це та які є небезпеки?”

лікарка-дерматовенеролог
Думки про видалення родимок можуть з’явитись з різних причин: чи то через особисті естетичні вподобання, або ж через занепокоєння своїм станом здоров’я.
Та у будь-якому разі важливо знати, як ця процедура проводиться та до чого потрібно готуватись. Тому лікарка-дерматолог Світлана Кочергіна розповіла, що необхідно знати про видалення родимок, що робити після процедури та як діяти, якщо утворення виявиться злоякісним.
Спершу людині, яка хоче видалити родимку, доведеться пройти дерматоскопію. Це безболісне дослідження спеціальним оптичним приладом, відповідно до результатів якого, лікар встановлює діагноз та вирішує, яким методом видаляти утворення.
На цьому етапі лікар вже може попередньо визначити, чи доброякісне, чи злоякісне утворення. Тому якщо фахівець матиме підозру на серйозний діагноз, то дати направлення до лікаря-онколога.
Метод видалення родимки обирають залежно від типу, розмірів та форми утворення. Це може бути видалення радіохвильовим ножем або бритвенним методом. Однак обидва способи однакові за відчуттями, а їхні результати не відрізняються.
Після процедури видалені родимки лікар відправляє на гістологічне дослідження, щоб переконатись, що утворення було доброякісним.
Після процедури ранка буде загоюватись близько одного чи двох тижнів. Спершу вона покриється кірочкою, а потім відпаде.
У цей період ранка може свербіти, але важливо не розчухати кірочку, щоб міг сформуватись естетичний рубець. Також у загоєнні допоможуть звичайні кроки:
Коли ранка загоїться, а кірочка відпаде, рекомендується користуватись сонцезахисними засобами SPF-50, щоб уникнути пігментації.
Досить рідко, коли вже після проведення процедури видалення родимки виявляється, що утворення було злоякісним. Однак якщо таке трапиться, тоді пацієнта направлять до лікаря-онколога для консультації. Тоді він зможе визначити подальший хід лікування.
Ймовірно, може знадобитись повторне хірургічне висічення. Після цього залежно від стадії можна буде вирішити, чи продовжувати лікування променевою/хіміо/імунотерапією та видаленням лімфовузлів.
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