Поради

“Мені потрібно видалити родимку. Чи боляче це та які є небезпеки?”

Відповідає
Світлана Кочергіна
Світлана Кочергіна

лікарка-дерматовенеролог

Даніела Долотова, журналістка сайту 07 Лютого 2024, 10:30
видалення родимок
Фото: Unsplash

Поради

“Мені потрібно видалити родимку. Чи боляче це та які є небезпеки?”
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лікарка-дерматовенеролог

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