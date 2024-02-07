“Мені потрібно видалити родимку. Чи боляче це та які є небезпеки?”

Думки про видалення родимок можуть з’явитись з різних причин: чи то через особисті естетичні вподобання, або ж через занепокоєння своїм станом здоров’я.

Та у будь-якому разі важливо знати, як ця процедура проводиться та до чого потрібно готуватись. Тому лікарка-дерматолог Світлана Кочергіна розповіла, що необхідно знати про видалення родимок, що робити після процедури та як діяти, якщо утворення виявиться злоякісним.

Як проходить процедура видалення родимки

Спершу людині, яка хоче видалити родимку, доведеться пройти дерматоскопію. Це безболісне дослідження спеціальним оптичним приладом, відповідно до результатів якого, лікар встановлює діагноз та вирішує, яким методом видаляти утворення.

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На цьому етапі лікар вже може попередньо визначити, чи доброякісне, чи злоякісне утворення. Тому якщо фахівець матиме підозру на серйозний діагноз, то дати направлення до лікаря-онколога.

Метод видалення родимки обирають залежно від типу, розмірів та форми утворення. Це може бути видалення радіохвильовим ножем або бритвенним методом. Однак обидва способи однакові за відчуттями, а їхні результати не відрізняються.

Процес видалення родимки:

На початку проводиться місцеве знеболення. Зазвичай це укол анестетиком. Він може бути близько п’яти секунд неприємним, але потім ці відчуття зникнуть, як і чутливість у місці утворення. Потім протягом близько п’яти хвилин проводиться видалення родимки, після чого лишається маленька ранка.

Після процедури видалені родимки лікар відправляє на гістологічне дослідження, щоб переконатись, що утворення було доброякісним.

Скільки буде загоюватися ранка

Після процедури ранка буде загоюватись близько одного чи двох тижнів. Спершу вона покриється кірочкою, а потім відпаде.

У цей період ранка може свербіти, але важливо не розчухати кірочку, щоб міг сформуватись естетичний рубець. Також у загоєнні допоможуть звичайні кроки:

обробляти місце видалення антисептиком двічі на день;

обмежити фізичні навантаження;

обмежити довготривалий контакт з водою — купатися доведеться швидко;

не намилювати місце видалення родимки та не тертись мочалкою та рушником;

не заклеювати ранку пластирем.

Коли ранка загоїться, а кірочка відпаде, рекомендується користуватись сонцезахисними засобами SPF-50, щоб уникнути пігментації.

Якщо утворення виявиться злоякісним

Досить рідко, коли вже після проведення процедури видалення родимки виявляється, що утворення було злоякісним. Однак якщо таке трапиться, тоді пацієнта направлять до лікаря-онколога для консультації. Тоді він зможе визначити подальший хід лікування.

Ймовірно, може знадобитись повторне хірургічне висічення. Після цього залежно від стадії можна буде вирішити, чи продовжувати лікування променевою/хіміо/імунотерапією та видаленням лімфовузлів.

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