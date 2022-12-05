Не паникуй, а грей! Что делать, если замерзла омывающая жидкость в бачке — инструкция

Зима — довольно сложный период для водителей. Иногда морозы бывают такие, что в бачке омывателя замерзает жидкость, которую еще называют “незамерзайкой”. Если у тебя так и случилось, мы рассказываем, что делать, если замерзла система омывания стекол, и как можно быстро ее отогреть.

Что делать, если замерзла система омывания стекол в машине: лайфхаки

Если ты включаешь дворники, чтобы очистить стекло, но ничего не происходит, вероятнее всего, это замерз омыватель стекла. Так бывает, если он не подходит к температурному режиму или это остатки того, каким ты пользовался(-лась) тогда, когда еще было тепло.

Чтобы отогреть систему омывания стекол, нужно совершить простые действия:

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Если бачок находится под капотом, хорошо прогрей авто. Заедь в гараж или на паркинг, если есть такая возможность. Это ускорит отогрев авто. Залей в бачок горячую воду, но не кипяток, чтобы он не треснул. Также можно залить спирт. Если у тебя есть возможность подогреть жидкость для омывателя — сделай это и залей в бачок. Для отогрева бачка можно использовать грелки и бутылки с теплой водой.

Если омывающая жидкость замерзла не в бачке, а в распылителе, нужно оставить авто в теплом месте, чтобы система отогрелась.

Если тебе нужно быстро разморозить систему, используй шприц и размораживатель. Его нужно ввести в форсунки омывателя и тогда система омывания стекла разморозится.

На зимний период нужно выбирать омывающую жидкость с максимально низким температурным режимом, чтобы избежать замерзания в бачке. Она стоит дороже, но и работает лучше. Потому тебе больше не придется тратить усилия и время на отогрев системы.

А проверить омыватель на качество можно, налив его в сосуд и оставив на ночь в морозилке. Если она замерзла, брать такую омывающую жидкость не следует.

Ранее мы рассказывали, как правильно держать автомобиль на морозе и безопасно ездить зимой.

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