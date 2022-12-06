Праздник приближается — приготовления начинаются! Что должно быть на новогоднем столе 2023 года

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 декабря 2022, 18:30
що має бути на новорічному столі
Фото: Unsplash

Больше новостей
Сирний крем-суп
Для размеренного ужина или поспешного обеда: как приготовить сирный крем-суп
небезпечні пакунки
Кровь, глаза животных и взрывчатка: какие посольства Украины за границей получили опасные пакеты
Як правильно спілкуватися з підлітками: поради дитячої психологині
На самом деле у них понятный характер — как построить доверительные отношения с подростками
Стрій
Мистическая мода: в Софии Киевской представили коллекцию этноодежды и лукбук с толкованиями #відбабусі
Смотреть больше

Материалы по теме

Коли святкувати Різдво в Україні і чи можна двічі
Молитвы лишней не бывает. Когда праздновать Рождество Христово и можно ли дважды
Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Будут ли украинцы отдыхать на Новый год — выходные в декабре
Новий рік
Сколько дней до Нового года 2023: отсчет до праздника
Як прикрасити квартиру на Новий рік без електрики — затишні ідеї
Декор без электричества: как украсить жилье на новогодние праздники — уютные идеи

Видео
небезпечні пакунки

Кровь, глаза животных и взрывчатка: какие посольства Украины за границей получили опасные пакеты
0:00:17
Обмін полоненими
Лучший подарок — живые герои: в результате обмена пленными домой вернулись 60 украинских защитников
0:14:33
Скільки російських ракет збила українська ППО 5 грудня
Искусная работа ПВО: сколько вражеских ракет удалось уничтожить за 5 декабря и куда исчезли Shahed-136
БПЛА Ту-141 Стриж
Разбили российскую стратегическую авиацию: характеристики БПЛА Ту-141 Стриж
0:01:54
Залужний привытання зсу
Крепче стали, горячее огня. Поздравление Валерия Залужного с Днем ВСУ
0:02:40
Військові ЗСУ
Успех — когда ребята возвращаются невредимыми: военные ВСУ показали свои дни на передовой
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Молдова ракета
В очередной раз доказывает — РФ несет опасность миру: на территории Молдовы упала ракета после российского обстрела Украины
0:01:16
Масовий ракетний обстріл України 5 грудня: що відомо зараз
Массовый ракетный обстрел Украины сейчас: что известно о взрывах во многих областях
0:08:18
сезон захворювань в Україні
От гриппа до Covid-19: иммунолог о том, какие еще опасности кроме ракетных ударов РФ подстерегают украинцев
Больше видео
Стрій
Читать дальше
Мистическая мода: в Софии Киевской представили коллекцию этноодежды и лукбук с толкованиями #відбабусі
Как утеплить окна на зиму
Читать дальше
Как и чем утеплить окна на зиму, чтобы в холод не замерзнуть

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь