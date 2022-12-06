Праздник приближается — приготовления начинаются! Что должно быть на новогоднем столе 2023 года

Придумать меню хотя бы на один вечер часто становится настоящим вызовом для любого человека. Однако с наступлением зимы возникает вопрос, что должно быть на новогоднем столе.

Кто-то любит ориентироваться именно на животное, которое исполняет роль символа года. И такая концепция часто может помочь придумать праздничное меню.

Покровителем 2023 года станет Черный Кролик, поэтому по желанию можно учитывать его предпочтения. Согласно разным поверьям, если задобрить животное и выбрать правильное меню, то оно будет помогать тебе в течение следующих 12 месяцев.

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Что должно быть на новогоднем столе 2023 года

Наиболее очевидным становится именно продукт, которого категорически не должно быть на праздничном столе, и это покровитель года — кролик. Лучше оставить блюда из этого диетического продукта на другой случай.

Можно выбрать другое нежирное мясо, например, курицы, утки, индейки и другой птицы. Также можно в качестве главного блюда подать любимую рыбу или морепродукты.

Кроме того, важно учитывать и предпочтения Черного Кролика, который точно не отказался бы от свежих овощей, фруктов и зелени. Поэтому лучшим решением будет дополнить праздничный стол салатами из капусты, моркови, яблок, ягод, а также злаковых, как, например, кукуруза.

Хорошей идеей будет поискать разнообразные рецепты закусок из этих продуктов, чтобы можно было дополнить свое меню и разнообразить его. К примеру, можно приготовить гуакамоле или хумус.

Также можно добавить интересный гарнир, например, картофельный гратен, или закуску — жульен с курицей и грибами. В качестве десерта может хорошо себя зарекомендовать морковный пирог.

Однако важно не забывать, что ни в одно из этих блюд нельзя добавлять слишком резкие по запаху и вкусу специи, поскольку покровитель этого года очень не любит.

Возможно, тебе хочется чего-нибудь особенного на десерт, но ты точно не знаешь что? Какое-то блюдо, ни на что не похожее и точно отличающееся от обычного торта? Тогда попробуй приготовить штоллен по рецепту телеведущей Татьяны Высоцкой.

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