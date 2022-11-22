День благодарения: когда празднуют, история, традиции и отмечают ли в Украине

Даже во время войны люди находят возможность отдохнуть. И это очень хорошо, убеждены психологи. Известный и любимый праздник американцев День благодарения создан именно для таких случаев.

Традиционно День благодарения празднуют в четвертый четверг ноября. В этом году праздник выпадает на 24 ноября. Об истории праздника, традициях и празднуют ли День благодарения в Украине — рассказываем дальше.

История Дня благодарения

Свое начало празднование берет с давних и трагических событий: в 1620 году к берегам Америки прибыл корабль с английскими беженцами. Переселенцы, впоследствии заселившие Северную Америку, не выжили бы без помощи коренных жителей земли — индейцев.

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Именно им и Богу велел отдать честь в 1621 году губернатор Уильям Брэдфорд. Так и возник День благодарения.

Во времена правления Джорджа Вашингтона народ нуждался в собственных традициях: это и стало причиной узаконивания праздника Дня благодарения. Сначала датой избрали 26 ноября, но впоследствии, в 1864 году, Авраам Линкольн распорядился перенести празднование с 26 ноября на последний четверг ноября. Традиция так и сохранилась.

Традиции Дня благодарения

Для американцев этот праздник стоит на ровне с Рождеством или Днем независимости, и привычки празднования придерживается каждый. Заведено ходить в церковь и благодарить Бога за все хорошее, что есть у человека; перечислять подарки судьбы — записывать все хорошие события за год и отпускать старые обиды на родных или близких.

А еще американцы устраивают парады и карнавалы в честь праздника.

Также в этот день вся семья собирается за столом. Все дегустируют традиционные блюда.

Традиционные блюда в День благодарения

жареная индейка в клюквенном соусе;

тыквенный пирог;

батат (сладкий картофель);

различные блюда из кукурузы.

Отмечают ли День благодарения в Украине

В Украине также отмечают День благодарения. Правда, он не имеет никакого отношения к американскому празднику. У нас День благодарения посвящен окончанию сельскохозяйственных работ. В древности украинцы отмечали праздник жатвы — Обжинки, который проводили по случаю окончания жнив.

Отмечается праздник традиционно в третье воскресенье сентября, а в этом году украинский День благодарения припадает на 18 сентября.

Символично, что название этот праздник имеет адаптированное к земледелию — Праздник жатвы.

Однако украинский церковный календарь полон нашими культурными и духовными праздниками. Чтобы их не пропустить, следи за церковным календарем в нашем материале.

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