Встать с постели утром становится все труднее? Какие причины провоцируют хроническую усталость

Трудно вставать с постели утром, постоянно хочется спать, а концентрация на задачах ежедневно становится все труднее — все это может свидетельствовать о хронической усталости.

Хроническая усталость поражает многих людей, но часто мы даже не догадываемся, как наши повседневные привычки могут провоцировать ее появление.

А что влияет на появление хронической усталости рассказали в проекте Психология жизни.

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Хроническая усталость — причины ее появления

Есть ряд неочевидных причин, которые могут приводить к появлению хронической усталости.

Неправильный режим сна. А именно недостаток полноценного и качественного сна, негативно сказывающийся на организме.

Сидячий образ жизни. Отсутствие физической активности уменьшает общий тонус и силу и приводит к постоянному ощущению усталости.

Плохое питание. Если в рационе отсутствуют необходимые питательные вещества, это делает нас слабыми и уставшими.

Слишком большая нагрузка и стресс. Постоянная напряженность и перегрузка работой может привести к физической и эмоциональной истощенности.

Расстройства щитовидной железы, а именно нарушения в соответствующих гормонах, за которые она отвечает.

Анемия. Недостаток железа в крови также вызывает чувство утомляемости.

Депрессия или другие психические нарушения. Нестабильное эмоциональное состояние тоже становится причиной хронической усталости.

Иммунодефицитные состояния. Слабый иммунитет оставляет организм уязвимым к различным инфекциям, что может привести к высокой утомляемости.

Плохая усвояемость железа. Железо — важный минерал для нашего организма, а потому неспособность организма его перерабатывать может сделать человека уязвимым к хронической усталости.

Хронические болезни. Болезни, которые постоянно нас сопровождают, ослабляют организм, из-за чего мы быстрее устаем.

Хроническая усталость требует лечения. Если постоянно чувствуешь усталость без видимых причин в течение длительного промежутка времени, обязательно обратитесь к врачу для получения профессиональной консультации и рекомендаций.

Помни, здоровье — то, что не купишь за деньги, поэтому следи за состоянием своего организма.

А что делать с постоянной усталостью во время предменструального синдрома и как себе помочь, мы рассказывали ранее.

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