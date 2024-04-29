Встать с постели утром становится все труднее? Какие причины провоцируют хроническую усталость

Трудно вставать с постели утром, постоянно хочется спать, а концентрация на задачах ежедневно становится все труднее — все это может свидетельствовать о хронической усталости.
Хроническая усталость поражает многих людей, но часто мы даже не догадываемся, как наши повседневные привычки могут провоцировать ее появление.
А что влияет на появление хронической усталости рассказали в проекте Психология жизни.
Есть ряд неочевидных причин, которые могут приводить к появлению хронической усталости.
Неправильный режим сна. А именно недостаток полноценного и качественного сна, негативно сказывающийся на организме.
Сидячий образ жизни. Отсутствие физической активности уменьшает общий тонус и силу и приводит к постоянному ощущению усталости.
Плохое питание. Если в рационе отсутствуют необходимые питательные вещества, это делает нас слабыми и уставшими.
Слишком большая нагрузка и стресс. Постоянная напряженность и перегрузка работой может привести к физической и эмоциональной истощенности.
Расстройства щитовидной железы, а именно нарушения в соответствующих гормонах, за которые она отвечает.
Анемия. Недостаток железа в крови также вызывает чувство утомляемости.
Депрессия или другие психические нарушения. Нестабильное эмоциональное состояние тоже становится причиной хронической усталости.
Иммунодефицитные состояния. Слабый иммунитет оставляет организм уязвимым к различным инфекциям, что может привести к высокой утомляемости.
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Плохая усвояемость железа. Железо — важный минерал для нашего организма, а потому неспособность организма его перерабатывать может сделать человека уязвимым к хронической усталости.
Хронические болезни. Болезни, которые постоянно нас сопровождают, ослабляют организм, из-за чего мы быстрее устаем.
Хроническая усталость требует лечения. Если постоянно чувствуешь усталость без видимых причин в течение длительного промежутка времени, обязательно обратитесь к врачу для получения профессиональной консультации и рекомендаций.
Помни, здоровье — то, что не купишь за деньги, поэтому следи за состоянием своего организма.
А что делать с постоянной усталостью во время предменструального синдрома и как себе помочь, мы рассказывали ранее.
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