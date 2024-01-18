Как вырастить петунию из семян в домашних условиях: простые и важные советы

Петунии — это одни из самых популярных однолетних цветов из-за своего длительного периода цветения. Бутоны бывают разных цветов и узоров, и цветут с весны до заморозков.

Чтобы эта красотка порадовала тебя цветом, нужно сначала приложить усилия, чтобы ее вырастить. Подробнее о том, как вырастить петунию из семян в домашних условиях, читай в нашем материале.

Выращивание петунии в домашних условиях

Есть два способа посадки — через рассаду и высевание семян прямо в открытый грунт.

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Из-за своего крошечного размера семена петунии являются проблемой для посева. Поэтому легче всего использовать гранулированные семена, а для удобства их часто смешивают с песком.

На рассаду семена петунии нужно высевать с середины января по середину марта. Для хороших всходов требуется дополнительное освещение сначала в течение 7-8 часов.

При высеве нужно учитывать, что ранние сорта начинают цвести через два месяца после появления всходов, а поздние — через три. Таким образом, если ты хочешь, чтобы растение расцвело в апреле, то семена на рассаду нужно высевать в январе, а если до конца мая — то в середине марта.

Посадка семян в открытый грунт проводится в конце мая, когда минует угроза ночных заморозков и установится теплая погода.

Выращивание петуний из семян

Семена равномерно высевают по поверхности чистого влажного торфяного субстрата в ящиках или лотках. Затем осторожно вдавливают пальцами семена в грунт и производят полив с помощью пульверизатора.

После этого необходимо накрыть контейнер пластиковой крышкой или полиэтиленовой пленкой. Посевы следует разместить в теплом месте при температуре +20…+25°С и вдали от прямых солнечных лучей до самого прорастания. Обычно этот процесс занимает от семи до десяти дней.

При проращивании семян необходимо периодически снимать крышку для проветривания и делать поливы. В пасмурную погоду лучше поливать рассаду утром, а в солнечную — вечером. После появления всходов крышку убирают и переносят емкость в светлое, но более прохладное место с температурой +18°С днем и +12…+18°С ночью.

Затем петунии размещают под обычными люминесцентными лампами для успешного роста. Молодым растениям нужно по 18 часов света в день. По мере роста цветов нужно поднимать лампу, чтобы она всегда была на расстоянии 10-15 см.

Рассаду петунии нужно подкармливать каждые две недели жидкими удобрениями с поливом.

Чтобы не было ожогов на нежных листочках, следи за тем, чтобы на листьях не оставались капли с удобрениями.

За неделю до высадки рассады в открытую почву, сеянцы выносят днем на улицу, а на ночь заносят обратно в помещение.

Для получения пышного цветения петунию высаживают на солнечных участках. Цветы не требовательны к урожайности почвы, главное для них — это хороший дренаж. Для его улучшения рекомендуется внести в почву компост или навоз.

Выращивание петунии из семян в домашних условиях: видео

Надеемся, твои усилия дадут результат и у тебя вырастут цветы, которые будут очень долго миловать глаз своим разноцветьем.

А если тебя интересует, что можно посеять в январе на рассаду, чтобы летом получить урожай — читай наш материал об этом.

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