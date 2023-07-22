Поради

“Опускаються руки, нічого не цікавить. Що робити з апатією?”

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Надь Беата
Надь Беата

лікар-психіатр, медичний психолог

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Липня 2023, 17:00
Апатія
Фото: Pexels

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Надь Беата
Надь Беата
лікар-психіатр, медичний психолог

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