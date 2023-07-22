“Опускаються руки, нічого не цікавить. Що робити з апатією?”

Важкі часи виснажують та заганяють у невеселі стани. Та найгірше, коли у тебе почуття, які можна описати фразою: “опускаються руки”.

Інколи бути у такому стані нормально. Але буває так, що ці почуття затягуються. Адже на ментальне здоров’я ми звикли не звертати увагу, але воно не має бути в останньому пріоритеті.

То як вийти з періоду спустошення?

Ми можемо відчувати втому навіть в умовно нормальному стані. Наприклад, коли багато працюємо чи кудись переїжджаємо, маємо поганий настрій чи не виспались.

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Це не є ознакою психічного розладу. Але втома часто є ознакою апатії.

Якщо такий стан триває понад два тижні, має хронічний характер — на це варто звернути увагу та шукати причину.

Апатія — це відчуття байдужості, відсутності сил та мотивації. У тебе зникає бажання робити будь-що. Симптомами апатії є:

відсутність бажання щось робити;

відсутність інтересу до будь-чого;

постійна фізична та емоційна втома.

Апатія може бути симптомом багатьох інших захворювань. Наприклад, депресії, шизофренії, синдрому хронічної втоми, інфекції чи анемії, навіть дефіциту вітамінів.

Що робити при апатії

Не ігноруй симптоми, що уже проявилися. Не варто чекати, що все мине саме собою.

Проаналізуй, з чим це може бути пов’язано і впливай на ситуацію. Якщо ж самостійно зарадити неможливо, тоді неодмінно звернися до спеціаліста.

Для початку варто звернутися до сімейного лікаря. Якщо проблема криється не у фізичному стані твого тіла, тоді на допомогу прийде психолог чи терапевт.

Про те, як уникнути почуття знесилення та вигорання і підтримати себе під час війни, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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