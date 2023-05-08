А ты точно чистишь зубы правильно? Читай советы, которые сохранят их здоровье

Прежде всего, на что обращают внимание при знакомстве – это улыбка. Она как своеобразная визитная карточка каждого человека. Поэтому и уход за ней должен быть особенным.

Что зубы нужно чистить утром и вечером, знают и взрослые и дети. Однако когда правильно чистить зубы и как ухаживать за полостью рта, чтобы сверкать ослепительной улыбкой, знают далеко не все.

Стоматолог Леся Ширинговская помогла разобраться в основных вопросах по уходу за полостью рта.

Основные правила о чистке зубов

В первую очередь, стоит не забывать о профессиональной чистке зубов у стоматолога. Это процедура, направленная на профилактику кариеса и заболевания десен, обычно она проводится вместе с комплексным осмотром зубов. Стоматологи советуют ее делать дважды в год.

Также нужно не забывать и о важности выбора правильной зубной щетки.

Она должна иметь мягкую щетину. Изменять зубную щетку следует каждые 3–4 месяца или даже раньше, если видишь, что щетинки выглядят неправильно.

К тому же, сейчас набирают популярность деревянные щетки с натуральной щетиной, однако стоматолог не уверена в их целесообразности использования. Ведь по ее словам, натуральная щетина так, как и материал ручки дольше удерживают влагу, а это — идеальная среда для размножения микроорганизмов.

Техника чистки зубов

Американская ассоциация стоматологов (ADA) отмечает, что чистить зубы нужно в течение как минимум двух минут и дважды в день — утром и перед сном.

Большинство людей уверены, что умеют чистить зубы. Но, к сожалению, многие из нас до конца так и не освоили качественную и правильную технику:

держи зубную щетку под углом 45° к десне;

двигай щеткой вперед и назад осторожными короткими движениями (на ширину зуба);

следует чистить все поверхности: наружную, внутреннюю и жевательную поверхности зубов;

чтобы тщательно почистить внутреннюю поверхность передних зубов, размести щетку вертикально и сделай несколько движений вверх и вниз;

не забывай чистить язык – там накапливается немало бактерий, а еще это поможет иметь свежее дыхание;

используй зубную нить, ведь в межзубных щелях часто застревают остатки пищи, которые мы не видим и иногда даже не чувствуем;

А как насчет вспомогательных средств

Для дополнительных средств ухода за полостью рта, по словам стоматолога Леси Ширинговской, можно использовать ирригаторы — устройства, которые помогают чистить зубы через струю воды.

Для детей мы чаще рекомендуем флоссы. Для взрослых — ерши, поскольку щетка не способна вычистить участки между зубами, — рассказывает врач.

Также стоит обратить внимание, чтобы зубная паста обязательно содержала фтор, ведь он укрепляет зубную эмаль и предотвращает порчу зубов. С содержанием фтора тоже есть свои нюансы, потому что его количество должно соответствовать определенному возрасту.

К примеру, как нам рассказывает Национальная служба здравоохранения Британии:

детям до 3 лет рекомендовано хотя бы 1000 ppm количества фтора;

детям в возрасте 3–6 лет – более 1000 ppm;

а уже детям старше 7 лет и взрослым разрешено 1350–1500 ppm;

Не забывай смотреть и на склад зубной пасты, прежде чем ее покупать. Ведь некоторые ее ингредиенты могут вызвать аллергию. Такие, как мята, корица, лимонная кислота, лаурилсульфат натрия, пропиленгликоль, парабены и т.д.

В современных условиях войны не каждый имеет возможность посетить стоматолога по причинам, чтобы отбелить зубы. Но красивую улыбку никто не отменял. Вікна рассказали, как отбелить зубы в домашних условиях без ущерба для эмали.