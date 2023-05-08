А ты точно чистишь зубы правильно? Читай советы, которые сохранят их здоровье

Прежде всего, на что обращают внимание при знакомстве – это улыбка. Она как своеобразная визитная карточка каждого человека. Поэтому и уход за ней должен быть особенным.
Что зубы нужно чистить утром и вечером, знают и взрослые и дети. Однако когда правильно чистить зубы и как ухаживать за полостью рта, чтобы сверкать ослепительной улыбкой, знают далеко не все.
Стоматолог Леся Ширинговская помогла разобраться в основных вопросах по уходу за полостью рта.
В первую очередь, стоит не забывать о профессиональной чистке зубов у стоматолога. Это процедура, направленная на профилактику кариеса и заболевания десен, обычно она проводится вместе с комплексным осмотром зубов. Стоматологи советуют ее делать дважды в год.
Также нужно не забывать и о важности выбора правильной зубной щетки.
Также нужно не забывать и о важности выбора правильной зубной щетки.
Она должна иметь мягкую щетину. Изменять зубную щетку следует каждые 3–4 месяца или даже раньше, если видишь, что щетинки выглядят неправильно.
К тому же, сейчас набирают популярность деревянные щетки с натуральной щетиной, однако стоматолог не уверена в их целесообразности использования. Ведь по ее словам, натуральная щетина так, как и материал ручки дольше удерживают влагу, а это — идеальная среда для размножения микроорганизмов.
Американская ассоциация стоматологов (ADA) отмечает, что чистить зубы нужно в течение как минимум двух минут и дважды в день — утром и перед сном.
Большинство людей уверены, что умеют чистить зубы. Но, к сожалению, многие из нас до конца так и не освоили качественную и правильную технику:
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Для дополнительных средств ухода за полостью рта, по словам стоматолога Леси Ширинговской, можно использовать ирригаторы — устройства, которые помогают чистить зубы через струю воды.
Для детей мы чаще рекомендуем флоссы. Для взрослых — ерши, поскольку щетка не способна вычистить участки между зубами, — рассказывает врач.
Также стоит обратить внимание, чтобы зубная паста обязательно содержала фтор, ведь он укрепляет зубную эмаль и предотвращает порчу зубов. С содержанием фтора тоже есть свои нюансы, потому что его количество должно соответствовать определенному возрасту.
К примеру, как нам рассказывает Национальная служба здравоохранения Британии:
Не забывай смотреть и на склад зубной пасты, прежде чем ее покупать. Ведь некоторые ее ингредиенты могут вызвать аллергию. Такие, как мята, корица, лимонная кислота, лаурилсульфат натрия, пропиленгликоль, парабены и т.д.
В современных условиях войны не каждый имеет возможность посетить стоматолога по причинам, чтобы отбелить зубы. Но красивую улыбку никто не отменял. Вікна рассказали, как отбелить зубы в домашних условиях без ущерба для эмали.