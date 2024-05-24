Лучшие дни для ухода и подкормки: посевной календарь на июнь 2024

В июне начинается новый этап ухода за растениями. Их нужно больше поливать, сапать, подвязывать и обрабатывать от вредителей. Также это время, когда можно собрать первые урожаи. Читай в нашем материале посевной календарь на июнь 2024 и планируй уход в благоприятные дни.

Фазы Луны в июне 2024

Растущая Луна — 8-21 июня.

Полнолуние — 22 июня.

Убывающая Луна — 1-5, 23-30 июня.

Новолуние — 6 июня.

Посевной календарь на июнь 2024: благоприятные дни

Часть июня порадует огородников и садоводов, ведь благоприятных для работы дней будет 14! В эти дни фазы Луны способствуют полезной работе и уходу за растениями. Поэтому планируй посев заранее.

Эти дни подходят не только для посева, но и пикирования, подкормки, обрезки растений, а также для борьбы с вредителями.

Благоприятные дни для посева: 3-4, 8-9, 15-21, 23, 26-27 июня.

3-4, 8-9, 15-21, 23, 26-27 июня. Неблагоприятные дни для посева: 1-2, 5-7, 10-14, 22, 24-25, 28-30 июня.

В первой части июня отдай предпочтение работе с томатами, перцем, баклажанами, огурцами, тыквами, кабачками и бахчевыми культурами.

А зелень, свеклу, морковь, редис, редьку, чеснок лук и картофель — оставь на конец месяца.

Календарь садовода-огородника на июнь 2024 — подробно

3-4 июня

Первые дни лета прекрасно подходят для высадки и ухода за редисом, зеленым и репчатым луком, чесноком, помидорами, перцами, баклажанами и огурцами.

В это время также можно уделить внимание зелени, особенно розмарину, базилику, шпинату. День подходит для ухода за клубникой и земляникой, фруктовыми деревьями.

8-9 июня

8-9 июня не забудь о кустах малины, винограда и смородины. Удачным будет день для ухода за декоративными кустами и деревцами. Можно заниматься всеми видами капусты, огурцами и помидорами, тыквой, баклажанами.

15-21 июня

Целая неделя будет благоприятной для таких работ в саду и на огороде: уход за зеленью, подсолнечниками и кукурузой, фруктовыми деревьями, патиссонами и кабачками. Лучше уделить время яблоням и грушам.

23 июня

23 июня подходит для ухода за травами на огороде, а также для ухода за морковью, картофелем и свеклой. В этот день можно заниматься огурцами, помидорами, ягодами.

26-27 июня

Наиболее благоприятные дни по уходу за виноградом, смородиной и малиной. Можно уделить внимание картофелю.

Раньше мы рассказывали, когда сажать кабачки в открытый грунт 2024.

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