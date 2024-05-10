Финалисты Евровидения-2024: какие страны будут соревноваться за победу на крупнейшем песенном конкурсе

9 мая завершился второй полуфинал крупнейшего песенного конкура Евровидения-2024. Далее — финал: представители из разных стран будут соревноваться за победу в конкурсе и возможность пригласить Евровидение в следующем году к себе.

Какие страны будут соревноваться за победу в финале нынешнего Евровидения и кто прошел в финал автоматически — рассказываем тебе дальше.

Кто прошел в финал Евровидения-2024

По результатам зрительского голосования, в первом полуфинале в финал прошли такие страны:

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По результатам голосования зрителей во втором полуфинале Евровидения-2024, в финал также прошли:

Финалисты Евровидения-2024: страны Большой пятерки

Также напомним, что так называемая Большая пятерка и победительница прошлогоднего Евровидения проходят в финал конкурса автоматически. А именно, в финале мы также увидим выступления представителей:

Швеция — Marcus & Martinus — Unforgettable;

Германия — Isaak — Always on the Run;

Великобритания — Olly Alexander — Dizzy;

Италия — Angelina Mango — La noia;

Франция — Slimane — Mon Amour;

Испания — Nebulossa — Zorra.

Вспомнить песни участников Евровидения-2024 можешь в нашем другом материале: читай список участников Евровидения этого года и их композиции.

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