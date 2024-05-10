Фіналісти Євробачення-2024: які країни змагатимуться за перемогу на найбільшому пісенному конкурсі

9 травня завершився другий півфінал найбільшого пісенного конкуру Євробачення-2024. Далі — фінал: представники з різних країн змагатимуться за перемогу у конкурсі та можливість запросити Євробачення наступного року до себе.

Які країни змагатимуться за перемогу у фіналі цьогорічного Євробачення та хто пройшов у фінал автоматично — розповідаємо тобі далі.

Хто пройшов у фінал Євробачення-2024

За результатами глядацького голосування, у першому півфіналі до фіналу пройшли такі країни:

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За результатами голосування глядачів у другому півфіналі Євробачення-2024, у фінал також пройшли:

Фіналісти Євробачення-2024: країни Великої пʼятірки

Також нагадаємо, що так звана Велика пʼятірка та країна-переможниця торішнього Євробачення проходять у фінал конкурсу автоматично. А саме, у фіналі ми також побачимо виступи представників:

Швеція — Marcus & Martinus — Unforgettable;

Німеччина — Isaak — Always on the Run;

Велика Британія — Olly Alexander — Dizzy;

Італія — Angelina Mango — La noia;

Франція — Slimane — Mon Amour;

Іспанія — Nebulossa — Zorra.

Пригадати пісні учасників Євробачення-2024 можеш у нашому іншому матеріалі: читай список учасників цьогорічного Євробачення та їхні композиції.

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