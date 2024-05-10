Фіналісти Євробачення-2024: які країни змагатимуться за перемогу на найбільшому пісенному конкурсі

9 травня завершився другий півфінал найбільшого пісенного конкуру Євробачення-2024. Далі — фінал: представники з різних країн змагатимуться за перемогу у конкурсі та можливість запросити Євробачення наступного року до себе.
Які країни змагатимуться за перемогу у фіналі цьогорічного Євробачення та хто пройшов у фінал автоматично — розповідаємо тобі далі.
За результатами глядацького голосування, у першому півфіналі до фіналу пройшли такі країни:
За результатами голосування глядачів у другому півфіналі Євробачення-2024, у фінал також пройшли:
Також нагадаємо, що так звана Велика пʼятірка та країна-переможниця торішнього Євробачення проходять у фінал конкурсу автоматично. А саме, у фіналі ми також побачимо виступи представників:
Пригадати пісні учасників Євробачення-2024 можеш у нашому іншому матеріалі: читай список учасників цьогорічного Євробачення та їхні композиції.
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