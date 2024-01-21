Замерз замок в машине: что делать – простые шаги, которые помогут решить проблему

С приходом зимы автомобилисты из года в год испытывают одни и те же проблемы: замерзший замок или другие детали машины. Это чаще всего происходит от резких перепадов температур.

Для быстрого решения проблемы в первую очередь необходимо убедиться, все ли замки в машине замерзли. Если хоть один нет, проблема становится значительно меньше. Замерз замок в машине: что делать и как помочь — читай в материале.

Замерз замок в машине: что делать

Есть несколько простейших методов, которые помогут тебе добраться в автомобиль. К примеру:

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Просмотри внимательно, замерзли ли все замки. Ведь если замерз замок только со стороны водителя, то можно без проблем добраться до места через другую дверь. Далее необходимо попробовать следующие лайфхаки.

Растопи лед в замке. Замерзшую щелку можно растопить с помощью простых методов. Например, нагреть немного зажигалкой ключ, если в нем нет встроенного чипа. Воспользуйся брелоком для размораживания замка. Примени так называемый жидкий ключ. Это небольшой баллончик со специальной жидкостью, с помощью которого можно быстро растопить лед. Залей в щелку немного спирта. Если рядом есть розетка, прогрей щель феном. Если способы не работают, используй вазелин. Им смазывают ключ и вставляют его в замок.

Как открыть машину, если замерзли замки: не самые лучшие методы

Есть способы, которые могут только усугубить ситуацию. К примеру, горячая вода. Часто автомобилисты, которые не могут справиться с ситуацией, заливают в замок кипяток.

Однако если на улице очень холодно, эта вода быстро замерзнет и просто усугубит ситуацию.

Лучше не тереть замок и не дышать на него — так образуется дополнительная влага, которая тоже не пойдет на пользу.

Что делать, если замерзли замки в машине: как предотвращать ситуацию

Чтобы этого с твоей машиной не происходило, соблюдай следующие правила.

Просуши авто и регулярно очищай от снега. Особенно если есть возможность ставить машину в гараж или на подземную стоянку. Не дергай за ручки. Так ты деформируешь уплотнительную резину. При очистке машины от снега, не забывай про водительскую дверь. Тщательно убирай весь снег. Вытирай все насухо. Проветривай салон перед тем, как оставлять автомобиль на улице. Оставляй под ногами газету или любую другую бумагу — она будет быстро впитывать влагу и снег.

Бывают ситуации, когда ремонт авто необходим прямо посреди дороги. Что делать в таких случаях — читай в нашем материале.

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