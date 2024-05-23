С токаря станков до оператора БпЛА. История военного из Никополя

Алексей из Никополя, с момента когда россияне начали бить по городу, хотел добровольно пойти в ВСУ. Из-за нехватки боевого опыта бойца взяли не сразу, но это не помешало ему стать частью подразделения БпЛА 128 бригады ТРО ВСУ.

Был токарем станков, а стал оператором дронов — история Алексея из Никополя

В начале полномасштабной войны Алексей работал на предприятии токарем станков. То, что война пришла в его дом, он понял, когда случились прилеты вблизи воинской части. Когда жена эвакуировала детей, он помогал пожилым родителям. После смерти отца, Алексей начал искать возможность присоединиться к ВСУ.

Сначала Алексей стал вторым пилотом экипажа БпЛА, а затем уже первым. Сейчас боец защищает Украину в Запорожской области, в течении двух месяцев он выходит на боевые задания.

Разобраться с дронами было несложно, ведь у него был опыт программирования и верстки сайтов. Присоединиться к его сбору на дроны можно по этому номеру карты: 4441 1111 5687 9722.

Алексей рассказывает, что его дом был на береговой линии бывшего Каховского водохранилища. Оно уже долгое время подвергается российским обстрелам, Никополь с лета 2023 — постоянно под ударами. Раньше по гражданским били из артиллерии, но теперь не жалеют и дронов — бьют по людям, автомобилям и домам.

Мужчина делится своими успехами за два месяца боев:

Стоимость дрона — условно 20 тыс. грн. На него мы цепляем кумулятивный боеприпас. И сжигаем техники врага на сотни тысяч долларов, — рассказывает военный.

Раньше мы рассказывали, историю оккупанта, который попал на войну из-за сестры.

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