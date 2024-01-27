Только победа, иначе — никак! История медика, едва выжившего под Клещиевкой

Он удерживал самые адские позиции на Донецком направлении и получил сложное ранение в районе Клещиевки. Мужчине ампутировали левую ногу, в днепровскую больницу его доставили едва живым, но врачи сделали невозможное и фактически вернули военного с того света.

Сейчас Николай, который и сам в прошлом работал медиком в Киевской области, поправляется. Более того — ему уже предлагают остаться в медучреждении и работать по специальности — реабилитологом.

О ранениях от вражеского дрона

Свой 44-ый день рождения мужчина встретил на Донецком направлении, вместе с собратьями удерживал позиции и отбивал ежедневные атаки оккупантов в районе Клещиевки. Николай говорит, что у россиян есть преимущество в воздухе. Именно российский дрон лишил мужчину левой ноги.

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Николай реабилитолог по образованию, а на фронте был взводным врачом. Ранение получил при выходе на эвакуацию раненого. Вражеский дрон сбросил боеприпас на наших бойцов, к счастью, все выжили, но состояние Николая было критическим.

Мужчина пытался делать все, чтобы спасти свою ногу. Но под угрозой оказалась почка. Пришлось ампутировать ногу, чтобы почка продолжила работать. Хирургические вмешательства выполняли несмотря на значительные риски. Бойцу даже перелили 4,5 л крови. Ему вводят препараты, выполняющие жизненно необходимые функции.

Очень сильно Николаю помогает жена, которая тоже медик. Мужчина уверен, что победа будет. Уверен, что даже после протезирования пригодится нашим Вооруженным Силам.

Только победа, иначе — никак, — говорит он.

К сожалению, многие наши военные теряют концовки из-за обстрелов и вражеских мин. Ранее мы рассказывали историю военного Виталия, подорвавшегося на противопехотной мине.

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