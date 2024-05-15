Господи, неужели я так провинился? История украинских пилотов Ми-8, прошедших российский плен

Их не так много в Украине, и обычно у них нет позывных — враг высчитывает их по голосу. Украинские пилоты прикрывают наши войска с неба, уничтожают россиян с воздуха, но как только взлетают — тоже становятся целью.

Факты ICTV пообщались с двумя такими смелыми мужчинами, которые, к сожалению, сейчас не летают, но мечтают вернуться в небо. Пилоты вертолета Ми-8 Иван и Алексей защищали Киевскую область на своем борту, а затем попали в плен.

Что прошли мужчины знают только они, но кое-что отважились рассказать. Мы делимся историей этих героев с тобой.

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Мужчины говорят: до начала войны они никогда не выполняли на Ми-8 боевых задач. До 24 февраля они базировались в знаменитой Чернобаевке, и уже во время бомбежки, инженерно-технический состав вешали лопасти, чтобы вертолеты взлетели.

Так оба начали свою миссию на этой войне: уничтожали врага и его технику.

— Только поднимаешься в воздух, и ты уже мишень: каждый хочет тебя убить, — рассказывает Иван.

На одной из таких задач россияне и подбили борт, украинцы получили тяжелые ранения — с ними оба пилота попали в плен к врагу.

Российские врачи несколько подлечили украинских пленных, но все это оказалось бесполезным, когда в СИЗО начались допросы и пытки.

Звучали фразы, что Путин за меня (за пытки — ред.) заплатил 150 тыс. рублей. Противник очень подготовлен именно в плане садизма, — добавляет Иван.

Что говорить на допросах мужчины согласовывали “на ходу”: где-то говорили правду, где-то придумывали, чтобы выжить. Пилоты вспоминают: им давали десять секунд на раздумья, а после этого у мужчин на костылях летела солдатская обувь 30 россиян.

Запугивали током и собаками.

— Я думал, это не закончится. Обращался к Богу: Господи, неужели я так провинился, что такое возможно?! — добавляет Иван.

Мы также рассказывали тебе историю пограничника, который пережил плен и пытки во время допросов, но выдержал и вернулся домой.

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