Пишут о грусти и боли. Украинских гражданских пленных будут судить в Ростове — что известно

25 января в Ростове будут судить девятерых херсонцев. Российские оккупанты схватили их в оккупированном Херсоне летом 2022 года. Среди них — предприниматели, бывший чиновник, волонтер, большинство из них даже не знакомы.

Россия сфабриковала дело и обвиняет в создании террористической группировки и международном терроризме. А это — от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.

Украинских пленных будут судить в Ростове по сфабрикованным делам

Геннадий Офицеров рассказывает о сыне со слезами на глазах. Его скрутили ФСБ-шники на глазах отца 3 августа 2022 года. В течение нескольких месяцев Геннадий искал сына Сергея. Сын был патриотом, высказывался против оккупации.

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Мужа Ольги Каевой — Юрия — задержали позже. Он местный бизнесмен, во время оккупации Херсона стал волонтером Красного Креста. Вывозил людей на подконтрольную Украине территорию, а обратно вез лекарства. 5 августа во время поездки в Запорожье его схватили оккупанты.

Сергей и Юрий познакомились в херсонской пыточной. Их пытали два месяца. Затем был Симферополь, в октябре 2022 года мужчин привезли в Лефортово. Российские оккупанты через три месяца опубликовали видео “задержания”, которое было сфабриковано.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что для Украины и международных организаций незаконные суды ничего не означают. Эти приговоры не признаются, но затрудняют возвращение пленных.

Россия может держать в заложниках более 20 тысяч украинских гражданских. Пока удалось вернуть только 146 человек, потому что юридических механизмов возвращения из плена гражданских нет. Женевская конвенция предусматривает такие только для военнопленных.

Для этого должна быть создана международная рабочая группа в рамках ООН. Государства ждут инициативы от украинского правительства. Также нужно создать единый государственный орган, который бы занимался возвращением гражданских пленных.

Ольга обратилась ко всем международным организациям, подала иск в Европейский суд по правам человека. Женщина рада, что муж под судом, потому что так знает, что он жив. Она очень редко получает от него письма.

Он пишет, что очень хочет домой. Что соскучился по украинскому языку. Рассказывает, что в тюрьме по телевизору показывают мультфильм Жил-был пес, и когда он слышит украинское пение, наворачиваются слезы.

Раньше мы рассказывали историю защитника Олега Прудкого и его семьи.

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