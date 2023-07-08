Lifestyle

Усе, як він любив. Сьогодні в Києві проходить фестиваль пам’яті Романа Ратушного

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Липня 2023, 14:30

Більше відео
0:03:18
Сміттєсортувальний завод у Закарпатті
Більше ніякого сміття! На Закарпатті будують перший сміттєсортувальний завод
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Захищено: (Не)довіряти на 100%! Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
0:03:18
Виставка Олега Тістола
Війна стала натхненням для українського митця Олега Тістола. Виставка його найвідоміших робіт проходить зараз у Києві
0:09:54
акциз на пальне
Ціни шокують? Які будуть наслідки повернення акцизу на пальне
Дивитись більше

Останні відео
0:05:47
Сьогодні в Києві відбудеться фестиваль пам’яті Романа Ратушного

Усе, як він любив. Сьогодні в Києві проходить фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Карта бойових дій в Україні
Пункт управління ворога, ЗРК та БпЛА не витримали тиску українців: карта бойових дій в Україні 8 липня в режимі онлайн
0:07:18
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня
Син понад добу чекав доброї звістки, але мати загинула. Постраждалі від ракетної атаки на Львів розповіли про пережите
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Захищено: (Не)довіряти на 100%! Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
0:03:23
Музей у Бучі
Діти розмалювали гільзи росіян. У Бучі відкривається музей пам’яті окупації
Карта бойових дій в Україні
Замість дитячого санаторію — військова база на 800 окупантів: карта бойових дій в Україні 7 липня в режимі онлайн
0:02:26
Школу в Запоріжжі зруйновано
Запорізька гімназія перетворилась на руїни… Діти навіть не встигли там повчитись після нового ремонту
0:04:51
Херсонщина
Херсонщина зараз: люди повертаються у село, що зруйноване на 95%, і як регіон оговтується після підриву Каховської ГЕС
0:04:21
Як працює прихисток Твоя опора та чим живуть люди там
Допомогли понад 3,5 тис. переселенцям! Історії порятунку людей, що живуть у прихистку Твоя опора
Карта бойових дій в Україні
Щоб не допустити просування ЗСУ, ворог обстрілює мирне населення: карта бойових дій в Україні 6 липня в режимі онлайн
Більше відео
Сміттєсортувальний завод у Закарпатті
Читати далі
Більше ніякого сміття! На Закарпатті будують перший сміттєсортувальний завод
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Пункт управління ворога, ЗРК та БпЛА не витримали тиску українців: карта бойових дій в Україні 8 липня в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь