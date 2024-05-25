Є загиблі та поранені, в Епіцентрі ще можуть бути люди! Росія тричі атакувала Харків 25 травня (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні, 25 травня, Росія здійснила черговий варварський напад на Харків. Цього разу постраждав будівельний гіпермаркет Епіцентр, в який влучили два керовані авіаційні боєприпаси (КАБи). Читай у матеріалі детальніше про атаку росіян на Епіцентр, центр міста та парк Горького у Харкові.

Обстріл Харкова сьогодні — останні новини

Перший удар по Харкову

Напад стався посеред дня. За інформацією керівництва гіпермаркету, на момент удару у приміщенні могло перебувати понад 200 осіб. Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що 15 працівників гіпермаркету не виходять на зв’язок.

На місці трагедії працюють усі служби. Вони надають допомогу постраждалим, рятують людей з-під завалів та ліквідовують масштабну пожежу, яка повністю охопила приміщення площею 10 тисяч квадратних метрів.

Відомо про шістьох загиблих, 40 травмованих та 16 людей вважаються зниклими безвісти. Кількість жертв може зрости, адже рятувальні роботи тривають.

Друга атака на Харків 25 травня

Невдовзі після цього ще один удар прийшовся по Центральному парку Харкова (Парк імені Максима Горького). Пізніше очільник міста повідомив, що снаряд не розірвався. Його розміновують. Місцевих мешканців закликають бути обережними та уникати місць скупчення людей.

Третій удар окупантів

Як повідомляє журналістка Фактів ICTV Тетяна Доцяк з місця події, третій удар по Харкову прийшовся по центру міста. Росіяни вдарили по Новій Пошті, кафе, магазинах, що розташовані поряд.

За даними начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, росіяни вдарили ракетою С-300 або С-400 (слідство ще з’ясовує точну інформацію). Мер міста повідомив про 11 поранених.

— Цей удар по Харкову — черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло, — відреагував на атаку президент України Володимир Зеленський.

Лідер подякував лідерам, які дійсно підтримують Україну і бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів.

— Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, — ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів, — додав Зеленський.

Атака на Харків 25 травня 2024 – фото та відео

Є загиблі та поранені, в Епіцентрі ще можуть бути люди! Росія тричі атакувала Харків 25 травня (ОНОВЛЕНО) / 5 Фотографій

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС України

Нагадаємо, 23 травня окупанти вгатили по друкарні у Харкові.

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