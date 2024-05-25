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Є загиблі та поранені, в Епіцентрі ще можуть бути люди! Росія тричі атакувала Харків 25 травня (ОНОВЛЕНО)

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 25 Травня 2024, 20:45
Харків новини 25.05.2024

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