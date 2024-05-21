Більше половини від загальної кількості! Жінки відкрили рекордну кількість ФОП в Україні за 2024 рік

59% від усіх нових ФОП в Україні за 2024 рік відкрили жінки. Це найвищий показник за останні роки, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на інформацію з Єдиного державного реєстру.

Найбільше ФОП у 2024 році відкрили жінки

За даними статистики, 43 554 ФОП в Україні у 2024 році створили жінки. Це понад половина від загальної кількості за перший квартал року. Кількість чоловіків, які розпочали власну справу за той же час, склала 30 496.

Найчастіше жінки відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, надання індивідуальних та інформаційних послуг. Чоловіки обирають комп’ютерне програмування та оптову торгівлю.

Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених ФОП.

Згідно з даними, кількість жінок, які реєструються як ФОП, щорічно зростає з 2020 року. Наприклад, у 1 кварталі 2021 року з усіх зареєстрованих фізичних осіб-підприємців 51% склали жінки.

У 2022 році в аналогічному періоді жінок, які розпочали бізнес, було 50,5%. А у 2023 — 51,9%. Цьогоріч різниця між минулим роком становить майже 8%.

Навіть у часи гендерної рівності жінкам досі складно створювати та вести свій бізнес. Але кількість бізнесвумен в Україні щорічно зростає. Ми розповідали про те, з якими стереотипами та упередженнями найчастіше зіштовхуються керівниці українських бізнесів.

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