Можно ли уехать за границу с 3 группой инвалидности: что говорится в официальных документах

Согласно правовому режиму военного положения, подавляющее число мужчин пока не могут уехать за границу, но существуют исключения. Часто люди с инвалидностью 3 группы сомневаются, распространяется ли на них эта норма.

Объясняем, можно ли уехать за границу с 3 группой инвалидности.

Можно ли уехать за границу с 3 группой инвалидности: объяснение в законе

Разъяснения по пересечению границы изложены в Правилах пересечения государственной границы во время правового режима военного положения.

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Категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определены частью первой статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. В перечне указаны лица с инвалидностью любой группы.

Согласно абзацу 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Для того чтобы пересечь границу, мужчина с инвалидностью 3 группы должен иметь по крайней мере один из нескольких документов, подтверждающих инвалидность, а именно:

удостоверение, подтверждающее статус человека с инвалидностью 3 группы;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Выезд за пределы Украины лиц с 3 группой инвалидности не ограничен по количеству пересечений государственной границы, то есть лицо может выезжать за границу на постоянной основе.

Что нужно знать о пересечении границы лицам с 3 группой инвалидности

Следует понимать, что документы, подтверждающие инвалидность и запись ТЦК (территориальный центр комплектования) о снятии с военной службы, — не одно и то же.

Мужчины, имеющие документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки с отметкой «снят с военного учета», должны понимать, что данная запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья.

Если вам подтвердили непригодность к службе в ТЦК из-за проблем со здоровьем, которые дают право получить инвалидность, но у вас нет удостоверения, подтверждающего инвалидность, работники пограничной службы могут отказать в праве пересечь государственную границу.

Однако, если снятие с военного учета произошло на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, то выезд может быть разрешен.

Раньше мы рассказывали о категориях мужчин, которые могут уезжать за границу во время войны.

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