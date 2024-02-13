Можно ли уехать за границу с 3 группой инвалидности: что говорится в официальных документах

Согласно правовому режиму военного положения, подавляющее число мужчин пока не могут уехать за границу, но существуют исключения. Часто люди с инвалидностью 3 группы сомневаются, распространяется ли на них эта норма.
Объясняем, можно ли уехать за границу с 3 группой инвалидности.
Разъяснения по пересечению границы изложены в Правилах пересечения государственной границы во время правового режима военного положения.
Категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определены частью первой статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. В перечне указаны лица с инвалидностью любой группы.
Согласно абзацу 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).
Для того чтобы пересечь границу, мужчина с инвалидностью 3 группы должен иметь по крайней мере один из нескольких документов, подтверждающих инвалидность, а именно:
Выезд за пределы Украины лиц с 3 группой инвалидности не ограничен по количеству пересечений государственной границы, то есть лицо может выезжать за границу на постоянной основе.
Следует понимать, что документы, подтверждающие инвалидность и запись ТЦК (территориальный центр комплектования) о снятии с военной службы, — не одно и то же.
Мужчины, имеющие документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки с отметкой «снят с военного учета», должны понимать, что данная запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья.
Если вам подтвердили непригодность к службе в ТЦК из-за проблем со здоровьем, которые дают право получить инвалидность, но у вас нет удостоверения, подтверждающего инвалидность, работники пограничной службы могут отказать в праве пересечь государственную границу.
Однако, если снятие с военного учета произошло на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, то выезд может быть разрешен.
Раньше мы рассказывали о категориях мужчин, которые могут уезжать за границу во время войны.
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