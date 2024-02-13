Война в Украине

Можно ли уехать за границу с 3 группой инвалидности: что говорится в официальных документах

Ирина Танасийчук, практикант сайта 13 февраля 2024, 15:15
Можно ли уехать за границу с 3 группой инвалидности
Фото: Pixabay

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