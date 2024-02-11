Не только Сырский! Новое командование ВСУ — список новых назначений

Неделя в Украине ознаменовалась рядом кадровых изменений в армии. Немалым шоком для украинцев стала отставка Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ.
Однако кадровые перестановки затронули не только начальника Вооруженными Силами. Вікна собрали главные кадровые изменения в армии за эту неделю.
Соответствующие указы о назначении опубликованы на сайте президента Украины.
Также были утверждены новые заместители начальника Генштаба ВСУ:
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На фото (слева направо): Анатолий Баргилевич, Александр Сырский, Александр Павлюк.
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