Как избежать падений и травм во время гололеда: советы травматолога

Упасть на ровном месте еще как можно, особенно когда речь идет о зимних реалиях. Когда дороги превращаются в каток, присыпанный снегом, травматологи имеют “самую горячую” пору на работе.

Неудачное падение на льду чревато ушибами конечностей, растяжениями связок, переломами и более серьезными травмами.

Поэтому во время гололеда следует быть очень осторожными и внимательными, чтобы сохранить свое здоровье. Ортопед-травматолог Игорь Змысля рассказал, как защитить себя от травм и падений зимой.

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Врач дает советы, как безопасно ходить на улице зимой:

Выбирай стойкую и нескользкую обувь — с резиновой или рельефной подошвой. Откажись от высоких каблуков. Если все же у тебя скользкая подошва, то приобрети специальные насадки — ледоходы. Также временно улучшить ситуацию может пластырь, наклеенный на подошву крест-накрест или же лестничкой. На скользком двигайся, как лыжник — не поднимай высоко ноги, наступай на всю подошву, делай небольшие плавные шаги. Избегай неровных мест. Если все-таки нужно идти по льду, то длина твоего шага должна равняться длине стопы. Не держи руки в карманах — поверь, тебе не хватит времени вытащить их в случае падения. Пожилым людям лучше ходить с палкой с резиновым наконечником. Держись за поручни на входе и выходе из общественного транспорта. Если троллейбус уже уехал, то не пытайся его догнать. Ведь так есть риск поскользнуться и упасть под колеса. Не гуляй на улице в нетрезвом состоянии. Ведь алкоголь снижает чувствительность к боли и человек не сразу понимает, что получил травму. Это тратит драгоценное время спасения и восстановления.

Как правильно падать

Если падения не избежать, то по крайней мере можно снизить силу удара:

во время падения старайся присесть и снизить высоту. Чтобы мышцы рефлективно запомнили это движение, регулярно приседай дома;

займи позицию эмбриона — втяни голову в плечи, прижми подбородок к груди, а локти — к туловищу, закрой голову руками, а ноги согни в коленях;

напряги мышцы, ведь так они защитят кости от перелома;

падай на бок, чтобы уберечь от повреждений позвоночник, руки и кости. Однако пожилым людям нельзя так делать, потому что есть риск получить перелом шейки бедра — опасную травму, которая иногда может угрожать жизни;

при падении не выставляй руки или ноги, стараясь удержать равновесие. Ведь так можно приземлиться на конечности всем своим весом и причинить тяжелые травмы.

Как уберечь детей на ледяных горках

Именно на ледяных горках чаще всего травмируются дети. Так что родителям нужно внимательно следить за своими малышами и научить их правилам безопасности.

Нельзя съезжать с горки, пока другой, уже съехавший ребенок, не отошел в сторону. Также не стоит задерживаться внизу после спуска, стоять посреди горки и перебегать ее, когда уже по ней катится кто-то другой.

Ехать стоя или вниз головой опасно! Также категорически запрещено намеренно мешать кататься другим. Такие игры могут привести к печальным последствиям.

Травматолог отмечает, что лучшей профилактикой от падений и соответствующих последствий являются регулярные занятия физкультурой.

В случае травмы необходимо знать, как оказать пострадавшему первую помощь. Читай, как правильно обрабатывать раны для их скорейшего заживления.

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