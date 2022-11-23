Как избежать падений и травм во время гололеда: советы травматолога

Упасть на ровном месте еще как можно, особенно когда речь идет о зимних реалиях. Когда дороги превращаются в каток, присыпанный снегом, травматологи имеют “самую горячую” пору на работе.
Неудачное падение на льду чревато ушибами конечностей, растяжениями связок, переломами и более серьезными травмами.
Поэтому во время гололеда следует быть очень осторожными и внимательными, чтобы сохранить свое здоровье. Ортопед-травматолог Игорь Змысля рассказал, как защитить себя от травм и падений зимой.
Врач дает советы, как безопасно ходить на улице зимой:
Если падения не избежать, то по крайней мере можно снизить силу удара:
Именно на ледяных горках чаще всего травмируются дети. Так что родителям нужно внимательно следить за своими малышами и научить их правилам безопасности.
Нельзя съезжать с горки, пока другой, уже съехавший ребенок, не отошел в сторону. Также не стоит задерживаться внизу после спуска, стоять посреди горки и перебегать ее, когда уже по ней катится кто-то другой.
Ехать стоя или вниз головой опасно! Также категорически запрещено намеренно мешать кататься другим. Такие игры могут привести к печальным последствиям.
Ехать стоя или вниз головой опасно! Также категорически запрещено намеренно мешать кататься другим. Такие игры могут привести к печальным последствиям.
Травматолог отмечает, что лучшей профилактикой от падений и соответствующих последствий являются регулярные занятия физкультурой.
В случае травмы необходимо знать, как оказать пострадавшему первую помощь. Читай, как правильно обрабатывать раны для их скорейшего заживления.
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