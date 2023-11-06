Искренние рифмы о зимней сказке! Стихи о Новом году для детей трех лет

Новый год — праздник для взрослых и детей. В это время могут сбыться любые желания и мечты! Конечно, у взрослых и малых украинцев желание сейчас — одно и общее.
Но усилить атмосферу праздника можно и детскими стишками! К тому же, совместное изучение коротких рифмованных строк может сблизить семью, а изучение можно сочетать с совместным изготовлением новогодних украшений на елку.
Делимся с тобой стихами о Новом году для детей трех-четырех лет дальше.
Новый год! Новый год!
Ждали мы тебя весь год.
Ярко огоньки сверкают,
Нашу елку украшают.
***
Новый год стучится в дом!
Много снега за окном!
Будем весело встречать
И подарки получать!
С Новым годом поздравляю
Всех людей на свете.
Принесет пусть этот праздник
Счастье всей планете.
Елочка-красавица
Малышам так нравится,
Огоньки на ней горят,
Бусы, шарики висят!
Что за шум и суета,
И повсюду красота?
Это лучший Новый год
Очень скоро к нам придёт!
До Нового года осталось… ой, а сколько же? Через сколько дней Новый год и какого цвета выбрать декор, мы рассказывали раньше.
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