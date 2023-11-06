Искренние рифмы о зимней сказке! Стихи о Новом году для детей трех лет

Новый год — праздник для взрослых и детей. В это время могут сбыться любые желания и мечты! Конечно, у взрослых и малых украинцев желание сейчас — одно и общее.

Но усилить атмосферу праздника можно и детскими стишками! К тому же, совместное изучение коротких рифмованных строк может сблизить семью, а изучение можно сочетать с совместным изготовлением новогодних украшений на елку.

Делимся с тобой стихами о Новом году для детей трех-четырех лет дальше.

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Новый год! Новый год!

Ждали мы тебя весь год.

Ярко огоньки сверкают,

Нашу елку украшают.

***

Новый год стучится в дом!

Много снега за окном!

Будем весело встречать

И подарки получать!

***

С Новым годом поздравляю

Всех людей на свете.

Принесет пусть этот праздник

Счастье всей планете.

Елочка-красавица

Малышам так нравится,

Огоньки на ней горят,

Бусы, шарики висят!

***

Что за шум и суета,

И повсюду красота?

Это лучший Новый год

Очень скоро к нам придёт!

До Нового года осталось… ой, а сколько же? Через сколько дней Новый год и какого цвета выбрать декор, мы рассказывали раньше.

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