З токаря верстатів до оператора БпЛА. Історія військового з Нікополя

Олексій з Нікополя, тому з перших місяців, коли росіяни почали бити по місту, хотів добровільно піти до ЗСУ. Через нестачу бойового досвіду бійця взяли не відразу, але це не завадило йому стати частиною підрозділу БпЛА 128 бригади ТрО ЗСУ.

Був токарем верстатів, а став оператором дронів — історія Олексія з Нікополя

На початку повномасштабної війни Олексій працював на підприємстві токарем верстатів. Те, що війна прийшла до його домівки, він зрозумів, коли сталися прильоти поблизу військової частини. Поки дружина евакуювала дітей, він допомагав літнім батькам. Коли батько помер, Олексій почав шукати можливість долучитися до ЗСУ.

Спочатку Олексій став другим пілотом екіпажу БпЛА, а потім вже першим. Зараз він захищає Україну на Запоріжжі і має вже два місяці бойових виходів.

Опанувати дрони йому було нескладно, адже Олексій мав досвід програмування та верстки сайтів. Долучитися до його збору на дрони можна за цим номером картки: 4441 1111 5687 9722.

Олексій розповідає, його будинок був на береговій лінії колишнього Каховського водосховища. Воно вже тривалий час потерпає від російських обстрілів, Нікополь з літа 2023 — постійно під ударами. Раніше по цивільних гатили з артилерії, та тепер не шкодують і дронів — б’ють по людях, автівках та будинках.

Чоловік ділиться власними успіхами за два місяці боїв:

Вартість дрона — умовно 20 тис. грн. На нього ми чіпляємо кумулятивний боєприпас. І спалюємо техніки ворога на сотні тисяч доларів, — розповідає військовий.

Раніше ми розповідали, історію окупанта, який потрапив на війну через сестру.

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