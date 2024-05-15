Господи, невже я так завинив? Історія українських пілотів Мі-8, які пройшли російський полон

Їх не так багато в Україні, і зазвичай вони не мають позивних — ворог вираховує їх по голосу. Українські пілоти прикривають наші війська з неба, нищать росіян із повітря, але щойно злітають — теж стають ціллю.

Факти ICTV поспілкувалися з двома такими відчайдухами, які, на жаль, зараз не літають, але мріють повернутися в небо. Пілоти вертольота Мі-8 Іван та Олексій боронили Київщину на своєму борту, а потім потрапили в полон.

Що пройшли хлопці знають лише вони, але дещо наважилися розповісти. Ми ділимося історією цих героїв із тобою.

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Чоловіки кажуть: до початку війни вони ніколи не виконували на Мі-8 бойових завдань. До 24 лютого вони базувалися у славнозвісній Чорнобаївці, і вже під час бомбардування інженерно-технічний склад вішали лопаті, щоб вертольоти злетіли.

Так обоє розпочали свою місію на цій війні: нищили ворога та його техніку.

— Тільки підіймаєшся в повітря, і ти вже мішень: кожен хоче тебе вбити, — розповідає Іван.

На одному із таких завдань росіяни й підбили борт, українці отримали тяжкі поранення — з ними обоє пілотів потрапили в полон до ворога.

Російські лікарі дещо підлікували українських полонених, але все те виявилося марним, коли у СІЗО почалися допити та катування.

Звучали фрази, що Путін за мене (за катування — ред.) заплатив 150 тис. рублів. Противник дуже підготовлений саме в плані садизму, — додає Іван.

Що казати на допитах чоловіки узгоджували “на ходу”: десь казали правду, десь вигадували, аби вижити. Пілоти пригадують: їм давали десять секунд на роздуми, а після цього в чоловіків на милицях летіло солдатське взуття 30 росіян.

Залякували током та собаками.

— Я думав, це не закінчиться. Звертався до Бога: Господи, невже я так завинив, що таке можливо?! — додає Іван.

Ми також розповідали тобі історію прикордонника, який пережив полон та російські катування під час допитів, але витримав та повернувся додому.

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