Пишуть про сум і біль. Українських цивільних полонених судитимуть у Ростові — що відомо

25 січня в Ростові судитимуть дев’ятьох херсонців. Російські окупанти схопили їх в окупованому Херсоні влітку 2022. Серед них — підприємці, колишній чиновник, волонтер, більшість із них навіть не знайомі.

Росія сфабрикувала справу і нині звинувачує у створенні терористичного угруповання та міжнародному тероризмі. А це — від 15 років за ґратами до довічного ув’язнення.

Українських полонених судитимуть у Ростові за сфабрикованими справами

Геннадій Офіцеров розповідає про сина зі сльозами на очах. Його скрутили ФСБ-шники на очах у батька 3 серпня 2022 року. Впродовж кількох місяців Геннадій шукав сина Сергія. Син був патріотом, висловлювався проти окупації.

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Чоловіка Ольги Кайової — Юрія — затримали пізніше. Він місцевий бізнесмен, під час окупації Херсону став волонтером Червоного Хреста. Вивозив людей на підконтрольну Україні територію, а назад віз ліки. 5 серпня під час поїздки до Запоріжжя його схопили окупанти.

Сергій та Юрій познайомилися у херсонській катівні. Їх катували два місяці. Потім був Сімферополь, у жовтні 2022 чоловіків привезли у Лефортово. Російські окупанти через три місяці опублікували відео “затримання”, яке було сфабриковане.

Обмудсмен Дмитро Лубінець каже, для України та міжнародних організацій незаконні суди нічого не означають. Ці вироки не визнаються, але ускладнюють повернення полонених.

Росія може утримувати у заручниках понад 20 тис. українських цивільних. Поки вдалося повернути лише 146 людей, бо юридичних механізмів повернення з полону цивільних немає. Женевська конвенція передбачає такі лише для військовополонених.

Для цього мають створити міжнародну робочу групу в межах ООН. Держави чекають на ініціативу від українського уряду. Також потрібно створити єдиний державний орган, що займався б поверненням цивільних полонених.

Ольга звернулася до всіх міжнародних організацій, подала позов до Європейського суду з прав людини. Жінка радіє, що чоловік під судом, бо так знає — що він живий. Вона вкрай рідко отримує від нього листи.

Він пише, що дуже хоче додому. Що скучив за українською мовою. Розповідає, що у тюрмі по телебаченню показують мультфільм Жив-був пес, і коли він чує український спів, навертаються сльози.

Раніше ми розповідали історію захисника Олега Прудкого та його родини.

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