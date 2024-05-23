ПДВ в Україні — яка ставка у 2024 році та як отримати бюджетне відшкодування

Щороку оподаткування зазнає подеколи незначних, але змін. Тому для гармонійного ведення бізнесу та розуміння податкової ситуації за ними варто слідкувати.

Розповідаємо про ПДВ в Україні у 2024 році — один з основних податків для всіх громадян, який ми щоденно сплачуємо разом з різними покупками.

Розмір ПДВ в Україні 2024

Цьогорічні ставки ПДВ в Україні не змінилися порівняно з 2023 роком:

загальна ставка — 20%;

ставка для ввезених в Україну сільськогосподарських товарів — 14%;

ставка для медичних виробів, лікарських засобів, оперних, балетних, концертних та інших культурних послуг, показу фільмів, реалізації квитків — 7%.

За ставкою 0% оподатковуються:

операції з вивезення товарів за межі митної території України;

постачання товарів для заправки або забезпечення суден;

міжнародних перевезень пасажирів;

послуги з обслуговування повітряних суден;

послуги із заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил України.

Звільняються від плати ПДВ наступні категорії:

постачальники продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят;

постачальники послуг зі здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами;

ті, хто здійснює утримання, виховання та навчання у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти;

ті, то надають косметологічну та профілактичну допомогу;

постачальники послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом та інші.

Детальніше про всі категорії, які звільняються від сплати ПДВ можна дізнатися в статті 197 Податкового кодексу України.

Рішення про те, який відсоток ПДВ в Україні буде встановлений, приймається Верховною Радою. Саме депутати вносять відповідні правки до Податкового кодексу України.

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Відшкодування податку на додану вартість

Механізм відшкодування ПДВ в Україні регулюється пунктом 1 статті 200 Податкового кодексу.

Згідно з ним, сума податку, що підлягає сплаті до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання податкового періоду та сумою податкового кредиту податкового періоду.

При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом цієї статті, така сума може підлягати бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем послуг у попередніх податкових періодах постачальникам або до Державного бюджету України.

Повернення ПДВ в Україні здійснюється на відповідний рахунок платника податку або у рахунок сплати грошових зобов’язань та погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Платники податку, щодо яких прийняті рішення про застосування санкцій, протягом їхнього строку застосування не мають права на отримання бюджетного відшкодування суми від’ємного значення.

Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми, подає податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

Після подачі заяви протягом 60 календарних діб орган контролю проводить камеральну перевірку даних податкової декларації або уточнювальних розрахунків (в разі їх подання).

Але така перевірка призначається лише у випадку, коли сума від’ємного значення з податку на додану вартість становить понад 100 тисяч гривень.

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