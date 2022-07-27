Верховная Рада поддержала решение о назначении нового генпрокурора. Что известно об Андрее Костине

Сегодня, 27 июля, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского и назначила депутата от Слуги народа, главу Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрея Костина на должность Генерального прокурора Украины.

За данное решение проголосовали 299 депутатов.

Деятельность Андрея Костина

Андрей Костин родился 17 апреля 1973 в Одессе. Окончил Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова по специальности “правоведение”.

Он работал в разных адвокатских компаниях и других организациях, прошел путь от юриста до руководителя компании. Андрей Костин — член правления ОО Одесский дипломатический клуб. Возглавлял адвокатскую компанию Право.

Свою политическую деятельность он начал в 2010 году и стал депутатом Одесского горсовета от фракции партии Фронт перемен. А в 2019 году вошел в Верховную Раду от партии Слуга народа.

Андрей Костин также входил в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса на Донбассе вместе с Андреем Ермаком и работал в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Первую речь нового генпрокурора Андрея Костина смотри в видео:

Чем занимается генпрокурор

Генеральный прокурор возглавляет Офис генерального прокурора. Он представляет прокуратуру в отношениях с государственными органами, организует деятельность органов прокуратуры Украины. В частности, может признать пределы полномочий областных и окружных прокуратур. Генеральный имеет право давать указания любому прокурору.

Генеральный прокурор Украины выдает приказы по вопросам, относящимся к его административным полномочиям, в пределах своих полномочий, на основе и во исполнение Конституции и законов Украины.

Все приказы Генерального прокурора Украины обнародуются на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры Украины с соблюдением требований режима секретности.

Лицо на этот пост назначается президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины. Срок его полномочий составляет шесть лет.

Одно и то же лицо не может занимать должность генерального прокурора два срока подряд.

Одним из заданий прокуратуры сейчас является фиксация российских военных преступлений. В Офисе генпрокурора рассказали, почему важно фиксировать военные преступления.

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