Любиш гарні весняні клумби? Люби й восени крокуси саджати: поради садівникам

Мало не всі садівники та знавці квітів люблять крокуси: ніжні та тендітні квіти, що прокидаються навесні, милують око кожного! Та для гарного весняного букета крокусів варто знати про терміни посадки квітів восени.

Як і коли садити крокуси та як відбувається посадка, детально розповімо тобі в нашому матеріалі.

Коли саджати крокуси

Садівникам-початківцям варто знати, що саджати цибулинки крокусів варто восени, аби вони зацвіли ранньою весною.

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Висаджувати крокуси треба за кілька тижнів до відчутних холодів, аби цибулинка встигла розвинутися та пустити корені.

Для того, щоб отримати перші букети квітів навесні, садити крокуси потрібно у період від середини вересня до початку листопада.

Однак тут теж існують виключення: до північних регіонів України похолодання приходять швидше, тож висаджувати крокуси тут можна і дещо раніше. На Півдні — навпаки: садити крокуси можна ближче до зими.

Підготовка та посадка крокусів восени

Для початку варто підготувати самі цибулини квітів. Підготовчі процеси треба зробити для того, аби убезпечити рослину від хвороб.

Для профілактики садівники радять змочувати цибулину у розчині фунгіциду, також можна використовувати стимулятори росту, однак — не обов’язково.

У жодному разі не пророщуй крокус перед посадкою восени та не видаляй лусочки: так ти тільки зашкодиш рослині.

Садити крокуси треба на безвітряній, сонячній частині землі.

Також зверни увагу, що крокуси не люблять надмірної вологи, тож краще, аби на місці висадки крокусів не було багато снігу взимку.

Як правильно посадити крокуси восени

Ґрунт повинен бути дренованим, родючим та легким. Скопай землю на місці майбутньої посадки крокусів. Додай трохи піску, перегною. Кожну цибулину варто садити на глибину від п’яти до десяти сантиметрів. Чим більша цибулина — тим глибше її потрібно садити.

Особливого догляду крокуси не вимагають, добрива можна вносити аж навесні.

Ще одні квіти, які гарно поєднуються та живуть разом із крокусами — тюльпани. Як правильно садити тюльпани восени, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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