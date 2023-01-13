Не розбавляй рідину водою: що робити, якщо замерз омивач скла

Часто буває, коли вранці, поспішаючи на роботу, виявляєш не лише гору снігу на машині, а й замерзлий омивач. Він кристалізується тоді, коли надворі мінусова температура.

Також він замерзає, якщо розводити омивач водою для того, щоб заощадити продукт. Що робити, якщо замерз омивач скла — читай у матеріалі.

Що може статися, якщо замерз омивач скла

якщо бачок з рідиною повністю замерзне, то може луснути;

унаслідок підвищеного тиску на бачку можуть з’явитися тріщини, відповідно, речовина може протікати в салон;

омивач може розтектися та погіршити видимість на дорозі.

Взимку часто бувають сильні перепади температур. Через це лобове скло обмерзає, і тут без омивача важко. На щастя, існує безліч способів, щоб впоратися з цією проблемою.

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Як відігріти замерзлий омивач

Заїдь на паркінг або в гараж, які опалюються. Для того, щоб омивач розмерзся, знадобиться кілька годин. Якщо в гаражі холодно, машині потрібно постояти там цілу ніч. У такому разі у форсунках лід має розтанути, ти маєш вилити рідину і залити нову. Є машини, у яких вбудований бачок, що знімається. У такому разі зніми його і занеси в квартиру або будь-яке інше тепле місце.

Замерз омивач у бачку: чи можна лити на нього окріп

Часто власники авто поливають місце, де зберігається омивач, гарячою водою. Це найшвидший спосіб, але досить ризикований. Так можна робити, лише якщо:

у бачку мало води, яка замерзла;

у бачку води трохи більше, але ти ллєш окріп на бачок акуратно.

Окріп необхідно використовувати до 60 °С. Якщо в бачку було небагато води та омивача, то двигун нагріється, прожене рідину по трубках і крига розтане.

Але якщо бачок повний, то це — досить важкий випадок. Якщо двигун працює, то лід перетвориться на воду і його поменшає. Іноді необхідно доливати в бачок теплу незамерзайку. Після того, як усе розтане, рідину потрібно злити.

Також можна спробувати метод із феном. Для цього прогрій мотор та за допомогою фена акуратно прогрівай бачок.

Після цього залий зимовий омивач. Якщо в тебе немає незамерзайки, візьми спирт чи горілку.

Якщо в машині омивач розташований під капотом, можна прогріти двигун. Для цього постав машину в теплому місці, закрий радіатор від холоду брезентом та запусти двигун.

Коли повітря прогріється, зупини мотор і перевір омивач. Наприкінці злий воду та залий новий омивач. Щоб омивач скла не замерзав, краще використовувати якісний незамерзаючий засіб.

Бувають ситуації, коли ремонт авто необхідний просто посеред дороги. Що робити в таких випадках — читай у нашому матеріалі.

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