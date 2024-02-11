Как варить киноа: пошаговый рецепт приготовления экзотического продукта

Киноа — экзотическая крупа, которая занимает должное место в рационе здорового питания. Крупнейшие производства располагаются в Перу, Боливии и Эквадоре. Ее еще называют перуанским рисом или рисом инков.
В наших краях такая крупа практически не используется, в некоторых семьях о ней вообще не знают. Читай, как правильно варить киноа на гарнир, чтобы раскрыть вкус и пользу и как правильно есть киноа — в нашем материале.
Чаще киноа используют для приготовления быстрых и питательных гарниров, также эту крупу берут как один из ингредиентов для салатов. Бывает разных видов: белая, красная и черная.
Если сравнивать эти виды по минералам и витаминам, то большой разницы нет. И все же самым популярным видом считается белое киноа. Красную и черную предпочтительно используют для салатов, выпечки или украшения блюд. Они сохраняют свой цвет даже после приготовления и придают блюдам красивый цвет и отличный вкус.
Если ты еще не пробовал(а) эту экзотическую крупу — попробуй, ее питательность уже доказана учеными. Твой рацион обогатится еще одним вкусным, замечательным продуктом.
Чтобы больше узнать эту необычную для наших стран крупу — читай наш материал о киноа и его влиянии на здоровье.
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