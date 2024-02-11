Как варить киноа: пошаговый рецепт приготовления экзотического продукта

Киноа — экзотическая крупа, которая занимает должное место в рационе здорового питания. Крупнейшие производства располагаются в Перу, Боливии и Эквадоре. Ее еще называют перуанским рисом или рисом инков.

В наших краях такая крупа практически не используется, в некоторых семьях о ней вообще не знают. Читай, как правильно варить киноа на гарнир, чтобы раскрыть вкус и пользу и как правильно есть киноа — в нашем материале.

Виды киноа и их использование

Чаще киноа используют для приготовления быстрых и питательных гарниров, также эту крупу берут как один из ингредиентов для салатов. Бывает разных видов: белая, красная и черная.

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Если сравнивать эти виды по минералам и витаминам, то большой разницы нет. И все же самым популярным видом считается белое киноа. Красную и черную предпочтительно используют для салатов, выпечки или украшения блюд. Они сохраняют свой цвет даже после приготовления и придают блюдам красивый цвет и отличный вкус.

С чем готовить можно готовить киноа

Можно смешивать с тыквенными семенами, кориандром, зеленым луком.

Наслаждаться завтраком вместо овсянки, добавляя орехи и фрукты.

Из муки киноа можно приготовить разные продукты: от лапши до печенья.

Проростки киноа можно добавлять в оригинальные салаты.

Можно добавлять в супы.

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Как правильно варить киноа

Варить киноа можно на воде, на молоке или любом бульоне. Промываем несколько раз, сливая воду. Промытую крупу выкладываем в кастрюлю. Заливаем водой в соотношение 1:1,5. Один стакан киноа и 1,5 стакана воды. Добавляем щепотку соли. Ставим на огонь и как только закипит, накрываем крышкой, убавляем газ и варим 15 — 20 минут, до полного впитывания воды. Сваренную крупу перемешиваем, накрываем крышкой и даем еще настояться 10 минут. Киноа готова к потреблению.

Как правильно готовить киноа: видео

Если ты еще не пробовал(а) эту экзотическую крупу — попробуй, ее питательность уже доказана учеными. Твой рацион обогатится еще одним вкусным, замечательным продуктом.

Чтобы больше узнать эту необычную для наших стран крупу — читай наш материал о киноа и его влиянии на здоровье.

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