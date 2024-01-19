Классика и простота вернутся! Тренды видеоигр на 2024 год — чего ждать от разработчиков

Сфера видеоигр развивается с невиданной скоростью. Но пока одни разработчики годами правят недостатки в выпущенных играх, другие идут далеко впереди, потому что умело пользуются трендами, новыми технологиями и возвращаются к классике. Читай о трендах индустрии видеоигр 2024.

Тренды индустрии видеоигр 2024: чем будут удивлять видеоигры

Обзор на тренды видеоигр этого года сделал блог PC Gamer. По анонсам релизов на этот год есть вероятность, что extraction-шутеры заменят королевские сражения. Хотя такой жанр быстрой высадки, стрельбы и возвращения не новый, однако все больше крупных разработчиков обращают на него внимание.

А именно прошлогодняя Call of Duty: Modern Warfare 3, в которой был зомби-режим, который является стрелялкой-эвакуацией. Поэтому вполне возможно, что тренды на шутеры возглавят игры именно с такой концепцией.

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Вторым трендом видеоигр на этот год могут стать классические ролевые. Сфера развивается и предлагает много интересных сюжетов, но со временем все надоедает и хочется чего-то простого и крутого, как, например, Ведьмак 3, фишки из которого заимствуют в ролевых экшенах.

В этом году ждем выхода Victoriana от Sovereign Syndicate, Esoteric Ebb, а также другие игры, созданные от вдохновения Disco Elysium.

Симуляторы фермера, милые и уютные игры — еще один тренд этого года. Такие игры были в спросе за 2023 год, поэтому ситуация изменится не сильно. Эти уютные игры не содержат хоррора, насилия или другого жесткого контента, которого полно и в реальном мире.

Поэтому, может быть, скоро сформируется своеобразный жанр уютных игр без жестокости. Максимально простой формат — выращивание овощей, симуляторы козы, головоломки или что-то, как для детей, это именно тот формат, который “заходит” игрокам второй год подряд.

Искусственный интеллект уверенно занимает свое место в каждой сфере человеческой деятельности. Видеоигры — одна из основных, где это может быть органично, недорого и оправданно. Поэтому в скором времени мы сможем увидеть игры, значительной частью созданные искусственным интеллектом.

Игры о строительстве будут иметь мощное развитие. Эта ниша еще не полностью заполнена, поэтому тем, кто любит строить жилье, деревни, города или выживать на безлюдном острове, в 2024 будет интересно.

Нельзя не заметить количество римейков на фильмы, сериалы и игры, которые выходят в последнее время игры. В 2024 мы увидим римейк Silent Hill 2, Final Fantasy VII Rebirth, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. А в перспективе на 2025 год еще и легендарной первой части Ведьмака.

Раньше мы рассказывали, как видеоигры влияют на нас и наших детей.

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