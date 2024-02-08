Чемпіонат світу з біатлону 2024: результати першої змішаної естафети

7 лютого 2024 року розпочалась найголовніша подія у світі біатлону — чемпіонат світу з біатлону 2024. Цього ж дня в чеському місті Нове-Мєсто відбулось перше змагання. Якими були його результати і як виступила українська збірна — читай в нашому матеріалі.

Чемпіонат світу з біатлону 2024: результати змішаної естафети

В першому забігу чемпіонату світу з біатлону 2024 Україна зайняла сьоме місце. Турнірна таблиця має такий вигляд:

Франція (1+9) 1:09:24,4 Норвегія (0+8) +45,2 Швеція (0+10) +1:01,7 Швейцарія (0+3) +1:02,9 Німеччина (1+9) +1:30,9 Австрія (0+7) +2:30,5 Україна (0+8) +2:48,8

Участь української збірної на чемпіонаті світу з біатлону 2024

Українську збірну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Ірина Петренко.

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Стартовий етап розпочав Артем Прима. Використавши два додаткові патрони, щоб закрити останню мішень, він вийшов з вогневого рубежу 17-м. На стійці схибив двічі, але спромігся піднятись на дев’яту позицію.

На другому етапі Дмитро Підручний ідеально відстріляв лежачи та зайняв п’яте місце. Стрільбу стоячи відпрацював з одним промахом, після вогневого рубежу передав естафету на восьмому.

На третьому етапі Юлія Джима помилилась на стрільбі лежачи та залишила вогневий рубіж дев’ятою. Стійку вона залишила з одним неточним пострілом і зайняла восьму сходинку. Передала естафету сьомою.

На кінцевому етапі Ірина Петренко не допустила жодної помилки на стрільбі лежачи та після передостаннього вогневого рубежу була шостою. На стійці спортсменка скористалась одним додатковим патроном, через що заробила сьоме місце.

Тож, українська збірна завершила забіг на сьомому місці турнірної таблиці.

Коли дивитись наступне змагання чемпіонату світу з біатлону 2024

Нове змагання чемпіонату світу з біатлону 2024 відбудеться у п’ятницю, 9 лютого, о 18:20.

Цього разу замість змішаної гонки брати участь у спринті на 7.5 км будуть жінки. Турнір відбудеться у швейцарському місті Ленцерхайде.

Також читай про чемпіонат світу з футболу 2024 і що про нього наразі відомо.

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