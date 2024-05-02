Украшения скифских времен и монеты: Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных предмета культурного наследия

30 апреля, в Национальном музее истории Украины презентовали 274 предмета археологии, из них 115 — монеты, ранее незаконно вывезенные из Украины. Они были изъяты на границе эстонскими пограничниками. Эстония уже вернула их Украине.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики. Рассказываем подробнее о деталях возврата.
Исполняющий обязанности Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев поблагодарил всех, кто присоединился к возвращению украинского культурного достояния домой и работает на благо Украины:
Сегодня вместе с Украиной весь цивилизованный мир, который соблюдает международное право и переживает за победу нашей страны, а также за то, чтобы справедливость царила не только в отстаивании независимости территорий, но и в законности перемещения культурных ценностей, — заявил он.
Сегодня вместе с Украиной весь цивилизованный мир, который соблюдает международное право и переживает за победу нашей страны, а также за то, чтобы справедливость царила не только в отстаивании независимости территорий, но и в законности перемещения культурных ценностей, — заявил он.
Глава МКИП подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Эстонии, которая помогла восстанавливать объекты в Житомирской области, фактически взяв их под свой патронат.
Кроме того, именно Эстония в первые месяцы полномасштабной войны, направляла для украинских музеев — оборудование, упаковочный материал для эвакуации культурных ценностей.
Заместитель главы дипломатической миссии Эстонии в Украине Вагур Соосаар выразил полную поддержку Украины и в дальнейшем:
Эстония поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину по всем направлениям — политическому, экономическому, военному, сколько это потребуется. Сегодня мне очень приятно наблюдать наше более тесное сотрудничество именно в культурной сфере, несмотря на продолжающуюся войну.
Эстония поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину по всем направлениям — политическому, экономическому, военному, сколько это потребуется. Сегодня мне очень приятно наблюдать наше более тесное сотрудничество именно в культурной сфере, несмотря на продолжающуюся войну.
По его словам, это исторический день, ведь принадлежащие Украине артефакты наконец-то вернулись домой:
— Эти артефакты — свидетельство украинской культуры, идентичности и украинское достояние, — говорит представитель дипмиссии.
Среди возвращенных ценностей:
Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук отметил, что коллекция, которую Эстония вернула Украине, касается тысячелетнего периода истории Украины.
Также в МКИП напоминают, что правовые основы возвращения к государству происхождения незаконно вывезенных культурных ценностей определены Конвенцией 1970 года.
Она предусматривает право государства происхождения обращаться к другим государствам-участникам Конвенции с ходатайством об изъятии и возвращении происхождению незаконно вывезенных культурных ценностей.
Посол по особым поручениям Министра иностранных дел Украины Игорь Осташ подчеркнул, что Эстония очень многое сделала не только для армии Украины, гуманитарных проектов, но и для украинской культуры:
Это событие стало возможным благодаря мощному сотрудничеству Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел и всех государственных органов, в частности, Офиса Генерального прокурора.
Это событие стало возможным благодаря мощному сотрудничеству Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел и всех государственных органов, в частности, Офиса Генерального прокурора.
Напомним, что Украина является государством-участником Европейской конвенции об охране археологического наследия, ратифицированной Законом Украины от 10 декабря 2003 года. Ею предусмотрены меры по сохранению археологического наследия и предотвращению нелегального обращения археологических объектов.
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Фото: Министерство культуры и информационной политики
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