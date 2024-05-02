Украшения скифских времен и монеты: Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных предмета культурного наследия

30 апреля, в Национальном музее истории Украины презентовали 274 предмета археологии, из них 115 — монеты, ранее незаконно вывезенные из Украины. Они были изъяты на границе эстонскими пограничниками. Эстония уже вернула их Украине.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики. Рассказываем подробнее о деталях возврата.

Эстония вернула Украине незаконно вывезенные культурные памятки — что известно

Исполняющий обязанности Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев поблагодарил всех, кто присоединился к возвращению украинского культурного достояния домой и работает на благо Украины:

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Сегодня вместе с Украиной весь цивилизованный мир, который соблюдает международное право и переживает за победу нашей страны, а также за то, чтобы справедливость царила не только в отстаивании независимости территорий, но и в законности перемещения культурных ценностей, — заявил он.

Глава МКИП подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Эстонии, которая помогла восстанавливать объекты в Житомирской области, фактически взяв их под свой патронат.

Кроме того, именно Эстония в первые месяцы полномасштабной войны, направляла для украинских музеев — оборудование, упаковочный материал для эвакуации культурных ценностей.

Заместитель главы дипломатической миссии Эстонии в Украине Вагур Соосаар выразил полную поддержку Украины и в дальнейшем:

Эстония поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину по всем направлениям — политическому, экономическому, военному, сколько это потребуется. Сегодня мне очень приятно наблюдать наше более тесное сотрудничество именно в культурной сфере, несмотря на продолжающуюся войну.

По его словам, это исторический день, ведь принадлежащие Украине артефакты наконец-то вернулись домой:

— Эти артефакты — свидетельство украинской культуры, идентичности и украинское достояние, — говорит представитель дипмиссии.

Какие ценности вернули в Украину

Среди возвращенных ценностей:

украшения скифского времени: две парные нашивные бляшки в виде грифонов, IV-III ст. до н.э.; окут, вероятно, деревянного сосуда или рога, IV-III ст. до н.

украшения предримского и римского времени: амулетницы в виде цилиндров и бусины, I ст. до н.-I ст. н.е. Подобные украшения известны в Восточном Крыму (Боспорское царство);

золотые бусины, 1 ст. Характерны для захоронений сарматской знати, например Ногайчинский курган на территории временно оккупированного Крыма;

украшения, в частности с альмандинами, и пастовая вставка в виде скарабея, I-III ст. Подобные украшения известны по захоронениям сарматов и грунтовых могильников Западного Крыма (ранние горизонты могильников Усть-Альма, Нейзац и т.п.);

средневековые находки: парадная лошадиная упряжь, рубеж VIII-IX вв. — начало IX в. Подобная лошадиная упряжь известна из захоронений с лошадьми салтово-маяцкой культуры, которую связывают с хазарами;

кольцо с птицей, которая держит в лапах ветвь лавра, Х-ХІІ ст. Типичное средневековое кольцо с византийским сюжетом, известным по многим подобным находкам на средневековых достопримечательностях Украины (Киев, Чернигов и т.п.);

монеты византийских императоров: Константина VII Багрянородного (920-944 гг.), Никифора 11 Фоки (963-969 гг.); Иоанна I Цимисхия (969–976 гг.), Василия II Болгаробойца (976–1025 гг.). Подобные монеты в X и XI ст. были распространены почти по всей территории современной Украины.

Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук отметил, что коллекция, которую Эстония вернула Украине, касается тысячелетнего периода истории Украины.

Также в МКИП напоминают, что правовые основы возвращения к государству происхождения незаконно вывезенных культурных ценностей определены Конвенцией 1970 года.

Она предусматривает право государства происхождения обращаться к другим государствам-участникам Конвенции с ходатайством об изъятии и возвращении происхождению незаконно вывезенных культурных ценностей.

Посол по особым поручениям Министра иностранных дел Украины Игорь Осташ подчеркнул, что Эстония очень многое сделала не только для армии Украины, гуманитарных проектов, но и для украинской культуры:

Это событие стало возможным благодаря мощному сотрудничеству Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел и всех государственных органов, в частности, Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что Украина является государством-участником Европейской конвенции об охране археологического наследия, ратифицированной Законом Украины от 10 декабря 2003 года. Ею предусмотрены меры по сохранению археологического наследия и предотвращению нелегального обращения археологических объектов.

Украина ежедневно постепенно теряет драгоценное культурное наследие. Читай о достопримечательностях и костелах, которые нуждаются в немедленной реставрации.

Фото: Министерство культуры и информационной политики

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