Бесценные чувства могут иметь номинал: Нацбанк представил уникальную монету Любовь

Возможно, у любви и нет цены. Но в этом году у нее точно будет номинал в пять гривен благодаря Национальному банку Украины, который создал такую вещь, как памятная монета Любви.

Монета Любви — что известно

НБУ объявил в День Святого Валентина о введении в обращение с 14 февраля 2024 года памятной монеты Любви номиналом в пять гривен.

Изготовлена монета из нейзильбера. На ее аверсе изображена стилизованная роза в форме сердца. Лепестки этого цветка образованы из слов любви на разных языках мира, что свидетельствует — у чувств нет границ.

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Аверсу памятной монеты тоже хватает романтической окраски, ведь на ней изображено сердце, а от него — исходят равномерно рассеивающиеся волны.

Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души.

Приобрести памятную монету можно в интернет-магазине НБУ. Однако в ближайшее время он появится и в банках-дистрибьюторах, где можно будет купить монету, цена которой в сувенирной упаковке — 159 гривен.

Монета создана в тираже до 50 000 штук, так что настоящим нумизматам и другим ценителям памятной продукции стоит спешить, чтобы успеть приобрести желаемую вещь.

Однако любовь для каждого человека выглядит по-своему. Поэтому для некоторых о высоких чувствах свидетельствует вкусно приготовленный борщ. Кстати, ему НБУ тоже посвящал свою продукцию. Читай, что известно о монете НБУ Украинский борщ.

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