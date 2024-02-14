Бесценные чувства могут иметь номинал: Нацбанк представил уникальную монету Любовь

Возможно, у любви и нет цены. Но в этом году у нее точно будет номинал в пять гривен благодаря Национальному банку Украины, который создал такую вещь, как памятная монета Любви.
НБУ объявил в День Святого Валентина о введении в обращение с 14 февраля 2024 года памятной монеты Любви номиналом в пять гривен.
Изготовлена монета из нейзильбера. На ее аверсе изображена стилизованная роза в форме сердца. Лепестки этого цветка образованы из слов любви на разных языках мира, что свидетельствует — у чувств нет границ.
Аверсу памятной монеты тоже хватает романтической окраски, ведь на ней изображено сердце, а от него — исходят равномерно рассеивающиеся волны.
Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души.
Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души.
Приобрести памятную монету можно в интернет-магазине НБУ. Однако в ближайшее время он появится и в банках-дистрибьюторах, где можно будет купить монету, цена которой в сувенирной упаковке — 159 гривен.
Монета создана в тираже до 50 000 штук, так что настоящим нумизматам и другим ценителям памятной продукции стоит спешить, чтобы успеть приобрести желаемую вещь.
Однако любовь для каждого человека выглядит по-своему. Поэтому для некоторых о высоких чувствах свидетельствует вкусно приготовленный борщ. Кстати, ему НБУ тоже посвящал свою продукцию. Читай, что известно о монете НБУ Украинский борщ.
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