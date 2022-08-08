Подробная инструкция и объяснения: как проверить статус заявки на платформе єДопомога

Международные организации и украинские власти пытаются сотрудничать для того, чтобы более эффективно помогать гражданам Украины преодолеть вызовы войны.

Таким образом, в конце мая 2022 года у украинцев появилась возможность оставлять заявки на помощь через социальную платформу.

Теперь граждане стремятся узнать, какая судьба ждала их запросы. Поэтому смотри далее подробную инструкцию, как проверить статус заявки на платформе єДопомога.

Как проверить статус заявки на платформе єДопомога

1. Зайди на платформу єДопомога.

2. Выбери категорию Выплаты от международных организаций.

3. Нажми кнопку Проверить статус заявки.

4. Укажи следующие данные — РНОКПП (ИНН), тип документа и его номер.

5. После всех этих шагов на экране появится статус заявки.

Каким может быть статус заявки на платформе єДопомога

Заявка не найдена — означает, что твой запрос осуществлялся не через социальную платформу єДопомога.

Заявка принята — означает, что твой запрос находится в Единой информационной системе социальной сферы Минсоцполитики.

Выплата членам вашей семьи уже произошла от Всемирной продовольственной программы ООН и Выплата членам вашей семьи уже произошла от Общества Красного Креста Украины. Такое длинное название статуса запроса означает, что кто-то из твоей семьи указал в заявке, что выплаты твоя семья получила.

Заявка члена вашей семьи находится в ожидании выплаты от международной организации RED ROSE CDS LIMITED или Другая заявка члена вашей семьи находится в ожидании выплаты от международной организации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такой статус означает, что данные находятся в реестрах международных организаций.

Заявка в процессе верификации означает, что сейчас данные, указанные в твоей заявке, проходят проверку Минсоцполитики. А вот статус Заявка успешно верифицирована подтверждает прохождение процесса верификации.

Заявка не прошла верификацию может означать, что твои данные не соответствуют находящейся в реестрах Минсоцполитики информации. Можно подать запрос в органы социальной защиты, чтобы обновить их данные, и повторить попытку подать заявку.

Статус Заявка содержит ошибки не несет значительных проблем. В таком случае нужно проверить свой запрос, исправить ошибки и отправить его повторно.

Заявка находится в ожидании выплаты от международных организаций означает, что твой запрос прошел проверку и передается международным организациям.

Однако украинские благотворительные организации тоже пытаются поддерживать население Украины. Читай, как получить пособие от фонда Єдність за майбутнє.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!