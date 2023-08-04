Звук сирены пугает твоего ребенка? Как помочь малышам побороть страх воздушной тревоги

Сирена, которая до 24 февраля 2022 года звучала только в фильмах о катастрофах и заставляла сердце биться чаще, теперь ежедневная реальность украинцев. Она становится будильником, напоминающим, что идет война.

Уже год мы живем бок о бок с опасностью и воздушными тревогами. Если взрослые уже привыкли к предупреждению: “Внимание! Воздушная тревога!”, знают, как действовать и чего ожидать, то для маленьких детей этот сигнал каждый раз может стать стрессом.

Всеукраинская программа ментального здоровья Ты как? рассказала, как помочь ребенку побороть страх воздушных тревог.

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Как помочь ребенку не бояться воздушной тревоги

Все чаще родители наблюдают ситуацию, когда проявляется страх внезапной опасности и дети прячутся под кровать или в шкаф.

Стоит помнить, что дети очень эмпатичны, они впитывают эмоции и копируют поведение родителей. Поэтому, чтобы снизить уровень тревоги у малышей, следует научиться контролировать собственные реакции. А именно:

научись сохранять спокойствие, ведь реакция родителей на стресс — пример для ребенка;

избегай психологических напряжений в семье;

сформируй для ребенка личный навык замены.

Чтобы сформировать навык замены, в тревожной для малыша ситуации попроси его подбежать и крепко обнять тебя. Так тревожность заменится теплом и нежностью и поможет заблокировать путь в место, где ребенок прячется от стресса.

Далее предложи то, что для твоего ребенка является особенным и приятным: любимая игрушка, книга, мультик. Практикуй это всякий раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

Этот навык не только поможет справиться со стрессом и страхом от тревог, но и станет важным для дальнейшего восприятия и реакций ребенка.

Но часто родителям и самим нужна поддержка, ведь воздушная тревога и днем, и ночью может сводить с ума. Как уберечь психику в таких реалиях, читай в материале.

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