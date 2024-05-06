Україна

Санкції були потрібні 30 років тому! Росіяни масово застосовують хімічну зброю проти ЗСУ

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Травня 2024, 14:00

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