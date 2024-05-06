Санкції були потрібні 30 років тому! Росіяни масово застосовують хімічну зброю проти ЗСУ

Експерт Defence express Іван Киричевський розповів Вадиму Карп’яку про застосування російськими окупантами забороненої хімічної зброї — хлорпікрину. Захід запровадив санкції проти РФ за використання цього газу. Що таке хлорпікрин та чим він небезпечний — розповідаємо далі.

Росіяни використовують хімічну зброю — хлорпікрин: чим це небезпечно

США оголосили нові санкції проти Росії за порушення глобальної заборони на використання хімічної зброї. Проте Іван Киричевський каже, що з таким рішенням партнери запізнилися.

Гранати К-51, про які йдеться, споряджені хлорпікрином, використовував ще Радянський Союз в Афганістані. Санкції треба було запроваджувати ще 30 років тому, — каже Киричевський.

— Ми зараз розгрібаємо результати бездіяльності Заходу в цьому напрямку. Заходів контролю, щоб у Росії не було жодної хімічної зброї, навіть у вигляді гранат, у 1990-х роках не відбулося, — додав Іван Киричевський.

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Експерт припустив, що росіяни поступово використовували хімічну зброю на бійцях ЗСУ та фіксували результати, а США нарешті зрозуміли, що Росію треба зупинити. Він додав, що росіяни мають у себе в запасі різноманітні гранати та навіть імітатор ядерної зброї.

Читати на тему Росіяни застосовують хлорпікрин проти українських військових — Держдеп США Що відомо про застосування хімічної зброї проти ЗСУ.

Окрема жорстокість росіян, що вони ці гранати скидають у тих умовах, коли бійцю не можна надати дуже швидко кваліфіковану допомогу.

Раніше ми розповідали, що росіяни збільшили кількість хімічних атак на українських військових.

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