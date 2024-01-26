Від однієї пісні та відео нічого не буде? Скільки заробили росіяни на українських переглядах за 2023 рік

СЕО диджитальної агенції Tyshchuk Digital Hub Ольга Тищук розповіла Вадиму Карп’яку про те, як українці споживають російський контент та скільки РФ на цьому заробляє. Читай, як росіяни заробляють на українцях під час війни і як це можна припинити.

Скільки росіяни заробляють на українських переглядах YouTube

Росіяни на стрімінгових платформах за минулий рік заробили на українцях $81,6 млн. З них $5 млн потрапили у російський бюджет. Тобто, українці продовжують спонсорувати виготовлення ракет для ворога.

Ольга Тищук пояснила, що росіяни на окупованих територіях вимикали мобільний зв’язок, змінювали провайдерів, тому наші люди на окупованих територіях для Google і YouTube поки вважаються російськими користувачами. Це означає, що зароблена сума — від українців на підконтрольних нашій державі територіях.

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До прикладу, у 2019 році росіяни заробили з українських користувачів $300 млн. Попри зменшення споживання російського контенту, росіяни все ще монетизують прослуховування пісень та перегляди контенту на платформах.

За останніми даними, в Україні близько 20-21 млн інтернет-користувачів. З них активних — 70-80%. У трендах YouTube досі з’являються російські продукти, і в Україні їх, на жаль, дивляться.

Це дійсно проблема. Можливо, не мільйони, але якісь кошти своїми переглядами ми їм сплачуємо, — каже фахівчиня диджитальної агенції Ольга Тищук.

Українські інформаційні YouTube-канали збирають приблизно мільярд переглядів на місяць. Серіальні канали збирають близько 250 млн переглядів. У 2022 році інформаційні канали збирали близько 2 млрд переглядів. Зараз росте розважальний сектор.

Ольга пояснила, що за кожну тисячу переглядів з України канали (як російські, так і українські) отримують $0,50-$1. До того ж розповіла, що в Україні переважає російськомовний дитячий контент у YouTube (мультики), і це потрібно змінювати.

Фахівчиня радить підписуватися на україномовні канали, приховувати російськомовний контент, бо YouTube відслідковує алгоритми користувачів. Російського контенту стало значно менше, але він досі проривається в рекомендаціях.

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