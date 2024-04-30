Військові хронічно виснажені. Як питання демобілізації розглядають командири та родичі захисників

Верховна Рада схвалила закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, тим часом із тексту прибрали норму про демобілізацію військових за 36 місяців служби. Потреба у ротації є очевидною, але є багато прихильників думки, що до закінчення війни демобілізація може мати свої негативні наслідки для фронту.

Військові втрачають надію на повернення: за яких умов відбудеться демобілізація

Військові на фронті хронічно виснажені, та потребують заміни. Кажуть, коли приїздять у Київ, їм дякують, але натякають повертатися на фронт. Після того, як із закону про мобілізацію прибрали норми демобілізації, військові втратили надію на повернення додому.

Коли держава не знаходить відповіді на ці питання, я по своєму підрозділу можу сказати, починаються “пісні” — списання, ВЛК, пошук родичів з інвалідністю, щоб просто піти із ЗСУ, — каже військовий Єгор Фірсов.

Родичі захисників виступають за граничні терміни служби. Певні, це вмотивує і нинішніх військових, і майбутніх.

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Єдина можливість захистити свою сім’ю — у складі Сил оборони. Двері наших будинків починаються з лінії бойового зіткнення, — каже командир батальйону ударних БпАК Ахіллес 92 ОШБ Юрій Федоренко.

Щойно набереться потрібна кількість людей, бригади зможуть частіше проводити ротацію, зменшити час перебування підрозділів на передньому краї, навантаження на окремого бійця, переконаний командир 93-ї бригади Холодний Яр Павло Паліса.

Я проти демобілізації до завершення війни. Люди, які зараз у строю тривалий час, вони головні носії бойового досвіду. Після 36 місяців можна вважати, що майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні.

Раніше ми розповідали, що кажуть військові про службу роками без демобілізації.

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