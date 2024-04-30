Україна

Військові хронічно виснажені. Як питання демобілізації розглядають командири та родичі захисників

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 30 Квітня 2024, 21:00

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