Зараз переломний момент, як і 10 років тому: учасники Революції гідності та рідні загиблих про події тих днів

Десять років тому Україна переживала другу серйозну революцію за часи своєї незалежності. Ті дні стали найтрагічнішими, але й найбільш визначальними для майбутнього України.
У Києві 18 лютого вшанували пам’ять Небесної сотні у Кріпосному провулку та у Маріїнському парку. В середмісті зібралися учасники Революції гідності та родичі полеглих.
Героїв Небесної сотні вшанували на тому місці, де вони загинули десять років тому. Військовослужбовець Андрій Чайка дуже добре пам’ятає події 2014 року. Він у складі 9 сотні Майдану о восьмій ранку разом з іншими пішов мирною ходою до Верховної Ради. Там їх чекав Антимайдан та Беркут.
Почалося побиття. Усе переросло у бійню. Людей тут вбивали, вивозили, — згадує чоловік. Каже, що одна людина загинула від пострілу в обличчя.
Почалося побиття. Усе переросло у бійню. Людей тут вбивали, вивозили, — згадує чоловік. Каже, що одна людина загинула від пострілу в обличчя.
Разом з учасниками Революції гідності прийшли і родичі загиблих. Пані Тамара — дружина загиблого героя Віктора Швеця — очолює громадську організацію Об’єднання родин Небесної сотні та активістів Революції гідності. За її словами, їхня головна претензія — те, що усі винні у загибелі євромайданівців так і не покарані.
— Багато зараз притягнуті начебто до відповідальності, але десята річниця… У вівторок (20 лютого 2024 — ред.) закінчиться термін по розгляду справ. Справи, які не мають особливо тяжких наслідків, просто закриють, — говорить Тамара Швець.
Учасники Революції гідності, більшість з яких пішла захищати Україну у 2014 році, переконані, що попри всі складнощі, українці мають згуртуватися та разом боронити нашу державу. Як і десять років тому, ситуація дуже складна, але маємо зробити все заради майбутнього.
— Зараз у нас переломний момент, коли Америка та Європа втомились, але нам так само треба дати бій. Не лише західною зброєю, головне — це наше суспільство, яке має об’єднатися, — говорить військовий Костянтин на псевдо Гарт.
В Україні було дві масштабні революції, на їх честь започаткували День Гідності та Свободи. Раніше ми детальніше розповідали про це свято.
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