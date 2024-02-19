Зараз переломний момент, як і 10 років тому: учасники Революції гідності та рідні загиблих про події тих днів

Десять років тому Україна переживала другу серйозну революцію за часи своєї незалежності. Ті дні стали найтрагічнішими, але й найбільш визначальними для майбутнього України.

У Києві 18 лютого вшанували пам’ять Небесної сотні у Кріпосному провулку та у Маріїнському парку. В середмісті зібралися учасники Революції гідності та родичі полеглих.

Десята річниця Революції гідності: вшанування пам’яті Небесної сотні

Героїв Небесної сотні вшанували на тому місці, де вони загинули десять років тому. Військовослужбовець Андрій Чайка дуже добре пам’ятає події 2014 року. Він у складі 9 сотні Майдану о восьмій ранку разом з іншими пішов мирною ходою до Верховної Ради. Там їх чекав Антимайдан та Беркут.

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Почалося побиття. Усе переросло у бійню. Людей тут вбивали, вивозили, — згадує чоловік. Каже, що одна людина загинула від пострілу в обличчя.

Разом з учасниками Революції гідності прийшли і родичі загиблих. Пані Тамара — дружина загиблого героя Віктора Швеця — очолює громадську організацію Об’єднання родин Небесної сотні та активістів Революції гідності. За її словами, їхня головна претензія — те, що усі винні у загибелі євромайданівців так і не покарані.

— Багато зараз притягнуті начебто до відповідальності, але десята річниця… У вівторок (20 лютого 2024 — ред.) закінчиться термін по розгляду справ. Справи, які не мають особливо тяжких наслідків, просто закриють, — говорить Тамара Швець.

Учасники Революції гідності, більшість з яких пішла захищати Україну у 2014 році, переконані, що попри всі складнощі, українці мають згуртуватися та разом боронити нашу державу. Як і десять років тому, ситуація дуже складна, але маємо зробити все заради майбутнього.

— Зараз у нас переломний момент, коли Америка та Європа втомились, але нам так само треба дати бій. Не лише західною зброєю, головне — це наше суспільство, яке має об’єднатися, — говорить військовий Костянтин на псевдо Гарт.

В Україні було дві масштабні революції, на їх честь започаткували День Гідності та Свободи. Раніше ми детальніше розповідали про це свято.

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