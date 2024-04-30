Під завалами залишилося все життя… Як живе раніше заможне фермерське село Благодатне

Благодатне на Миколаївщині повністю знищене російськими окупантами. До великої війни це було заможне фермерське село. Тепер — тут цілковита руїна. Місцеві жителі не поспішають приїжджати до своїх ущент зруйнованих обійсть, бо не вистачає грошей і робочих рук, щоб усе відбудувати заново. Тут допомагають лише волонтери.

Втім, є справді незламні люди, які попри все повертаються додому, висаджують городину і вірять, що у селі знову вируватиме життя.

Як нині живе село Благодатне

85-річний пан Петро показує руїни свого будинку. Щоразу, коли приїжджає до рідного села Благодатного, він приходить до свого обійстя. Під завалами залишилося все його життя.

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Чоловік розповідає: усе будував власноруч. Відбудувати свою оселю пан Петро не має надії. Втім, приїжджає сюди з Миколаєва, аби допомогти з відновленням будинку доньки.

Колись заможне фермерське село Благодатне російські обстріли перетворили на руїни. Люди сюди повертатися не поспішають. Бо повертатися їм просто нікуди. Утім, є селяни, які попри все приїжджають до рідних домівок.

Пан Олександр торік у квітні повернувся з дружиною до рідного села. Його будинок повністю випалений фосфорними боєприпасами. Тепер їхнє житло — літня кухня.

Жителька села Благодатне Світлана Сіленко каже: сподівалась, що вони знайдуть якесь майно. Але втратили усе.

Тут усе наше. Нехай воно зруйноване, але воно наше, — каже Світлана.

Місцеві у своїх оселях досі знаходять залишки ворожих снарядів. Нині з усіх комунікацій у селі є лише електрика. Втім, місцеві не втрачають надії, що колись до села повернеться життя. Люди тут відновлюють господарство, садять городину. А в залишках від ворожих снарядів вирощують квіти.

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