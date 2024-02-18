Шоу-біз

Фільм про війну та внутрішню боротьбу українців: Девід Пітер Генсен взявся за документальну стрічку про Україну

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Лютого 2024, 11:00
фільм про війну
Фото: Instagram

Більше новин
Грошове дерево
Догляд за грошовим деревом: основні правила для тих, хто любить рослини, які приносять багатство
як допомогти людині при панічній атаці
Психологиня розповіла, як допомогти при панічних атаках дорослим і дітям
Фільми з високим рейтингом
Від класики про вічну свободу до драматичних дилем: список фільмів з високим рейтингом, які варто переглянути
мода весна літо 2024
Мода весна-літо 2024: тренд на комбінезони та потертості
Дивитись більше

Матеріали по темі

Фільми з високим рейтингом
Від класики про вічну свободу до драматичних дилем: список фільмів з високим рейтингом, які варто переглянути
Що можна перевозити через кордон: кількість їжі, ліків, грошей
Щоб на митниці не забрали. Що можна перевозити через кордон — детальні списки дозволеного і забороненого
Скільки українців народилося в Польщі за 2023 рік — статистика
Майже 5% від усіх малюків! Скільки українців народилися в Польщі у 2023 — статистика
краматорськ обстріл
Ще один жахливий злочин: удар по Краматорську вбив цивільних

Відео
Карта бойових дій 18 лютого 2024

Карта бойових дій 18 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:16
Авдіївка зараз: що відомо про ситуацію у місті
Ухвалено рішення відійти з позиції Зеніт в Авдіївці — що відбувається у місті сьогодні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 16 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:11
Львів
У мене душа просто розривалася: львів’яни поділились емоціями після ранкового обстрілу 15 лютого
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:10:28
Авдіївка сьогодні: що відомо про бої у місті 15 лютого 2024
Лінія фронту досить динамічна, українські військові змушені робити маневри: свіжі новини з Авдіївки
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:09
евакуація
Вивезти вдалось лише трьох з 25: як рятували дітей, що змучились ховатись у підвалі
Більше відео
Чим підживити малину навесні
Читати далі
Для здоров’я кущів і смачних ягід: чим підживити малину навесні 2024
Обрізка абрикоса навесні 2024
Читати далі
Обрізання абрикоса навесні 2024: що потрібно знати, щоб дерево давало багато плодів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь