Фільм про війну та внутрішню боротьбу українців: Девід Пітер Генсен взявся за документальну стрічку про Україну

Про Україну зараз говорять на багатьох світових майданчиках. В наших інтересах — збільшувати популярність українського, доки на це є запит. Адже як в історії подій, так і серед іменитих постатей — нам є чим пишатися.

Стало відомо, що данський режисер Девід Пітер Генсен працює над документальним фільмом про український гурт Антитіла. Стрічка має вкотре нагадати глядачу за кордоном про повномасштабну війну в Україні та розповісти історії людей, які боронять цю землю зараз.

Що відомо про фільм та чому Девід Пітер Генсен взявся за втілення такої ідеї, розпитали в інтерв’ю Факти.Life журналісти Тетяна Штерєва та Даніїл Самсонов. Ми виділили головне та розповідаємо тобі.

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Фільм про війну в Україні: Девід Пітер Генсен

Сам режисер родом із Данії, однак проживає він у США, в Нью-Йорку. Пригадує, що коли почалося повномасштабне вторгнення військ РФ до України, то одразу ввімкнув новини та слідкував за висвітленням подій.

— Тоді я почав шукати можливості розпочати роботу над фільмом про Україну. Я проглянув безліч новин, статей та іншої інформації. Так побачив кліп гурту Антитіла, учасники якого пішли захищати свою країну, — каже Девід Генсен.

Він подумав, що це цікава історія, та звʼязався зі своїм продюсером в Україні. Уже той — з учасниками гурту Антитіла.

Спочатку ми хотіли зробити короткометражну документалку, але після нашої першої поїздки сюди на три тижні, я зрозумів, що ця історія набагато більша — ми маємо зробити довший фільм, — ділиться режисер.

Відомо, що стрічка оповість історію гурту, учасники якого поставили музичну кар’єру на паузу та пішли захищати свою країну.

— Це фільм про внутрішню боротьбу, коли людина робить вибір: бути на передовій чи використовувати музику для поширення інформації про війну в Україні, — пояснює Девід Пітер Генсен.

Звісно, не обійдеться й без кохання: у фільмі також буде розповідь про стосунки між фронтменом гурту Тарасом Тополею та його дружиною Оленою.

Як зазначив режисер, на фоні головної теми — вибору, який щодня роблять українці, — буде використано музику, гурт і воєнне тло.

— Мене вразила доброзичливість українців, ваша гостинність та головне — як нація об’єдналася, щоби боротися в цій війні, — підсумував данський режисер.

Фільми про війну готують і в Україні. Про дві такі стрічки ми писали раніше — читай в іншому матеріалі.

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