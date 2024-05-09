Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2024 і що для цього потрібно

Кабачки вважаються однією з найпростіших культур для вирощування. Вони дають гарні плоди навіть тоді, коли за ними майже не доглядають.

Але при цьому важливо зважати на терміни посадки та час поливу. Коли садити кабачки у відкритий ґрунт — читай у матеріалі.

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2024

Якщо сіяти кабачки на городі наприкінці травня, то можна отримати урожай уже в серпні. А якщо вибиратимеш для цього ранні сорти — у липні.

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При цьому важливо знати, що кабачки — рослини теплолюбні. Вони не переносять весняних заморозків, тому найкраще їх сіяти у травні.

Якщо хочеш отримати врожай вже у червні, тоді треба використовувати не насіння, а розсадний метод. У такому разі плоди можна буде збирати не наприкінці липня, а на місяць раніше.

Як підготувати насіння кабачків до посіву

Насіння цих рослин не вимагає спеціальної підготовки, його можна сміливо висівати сухим.

Однак за бажання можна замочити його на день у теплій воді або проростити, загорнувши у вологу тканину. Після цього висівати в горщики.

Також рекомендують пророщувати насіння і при сівбі у відкритий ґрунт, але в такому разі важливо стежити за тим, щоб ґрунт до моменту появи сходів був постійно вологим.

Якщо земля пересохне, адже в травні часто буває спека, насіння, що зійшло, може загинути.

Як правильно вирощувати кабачки: правила догляду

Поливати рослини необхідно раз на тиждень, а у разі посухи — тричі. Стовбур підгортають після того, як на рослині з’явилося п’ять – шість листочків. Для підживлення паростків беруть мінеральні речовини через десять днів після посіву, щоб стимулювати їхній ріст. Під час цвітіння проводять наступне підживлення, а третє — коли з’являються зачатки плодів. Крім цього, потрібно очищати землю від бур’янів у міру їх появи. Що стосується ґрунту, то його необхідно розпушувати раз на тиждень, щоб волога та повітря потрапляли до коріння. Після того, як з’являться суцвіття, деякі садівники допомагають запиленню. Для цього розводять ложку меду у воді та обприскують листя біля зав’язі. Такий запах приваблюватиме комах, і вони будуть запилювати рослину.

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