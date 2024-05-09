Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2024 і що для цього потрібно

Кабачки вважаються однією з найпростіших культур для вирощування. Вони дають гарні плоди навіть тоді, коли за ними майже не доглядають.
Але при цьому важливо зважати на терміни посадки та час поливу. Коли садити кабачки у відкритий ґрунт — читай у матеріалі.
Якщо сіяти кабачки на городі наприкінці травня, то можна отримати урожай уже в серпні. А якщо вибиратимеш для цього ранні сорти — у липні.
При цьому важливо знати, що кабачки — рослини теплолюбні. Вони не переносять весняних заморозків, тому найкраще їх сіяти у травні.
При цьому важливо знати, що кабачки — рослини теплолюбні. Вони не переносять весняних заморозків, тому найкраще їх сіяти у травні.
Якщо хочеш отримати врожай вже у червні, тоді треба використовувати не насіння, а розсадний метод. У такому разі плоди можна буде збирати не наприкінці липня, а на місяць раніше.
Насіння цих рослин не вимагає спеціальної підготовки, його можна сміливо висівати сухим.
Однак за бажання можна замочити його на день у теплій воді або проростити, загорнувши у вологу тканину. Після цього висівати в горщики.
Однак за бажання можна замочити його на день у теплій воді або проростити, загорнувши у вологу тканину. Після цього висівати в горщики.
Також рекомендують пророщувати насіння і при сівбі у відкритий ґрунт, але в такому разі важливо стежити за тим, щоб ґрунт до моменту появи сходів був постійно вологим.
Якщо земля пересохне, адже в травні часто буває спека, насіння, що зійшло, може загинути.
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